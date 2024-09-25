Рогов: ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу украинского олигарха в Запорожье

Вооруженными силами РФ был осуществлен ракетный удар по заводу «Запорожсталь», который находится под контролем украинских войск. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска накрыли в копровом цеху завода Запорожсталь, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, вражескую технику и боеприпасы», — заявил Рогов РИА Новости. Он уточнил, что за ударами последовало большое количество детонаций.
По его данным, на заводе был склад военной техники, которая была поставлена Западом. В их число входили танки, артиллерийские установки и системы залпового огня. Удар был нанесен в момент выгрузки большого количества вооружения из эшелона.
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