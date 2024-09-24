В Челябинске в часы пик отключат светофоры на четырех крупных перекрестках

В Челябинске 25 сентября не будут работать светофоры на четырех крупных перекрестках, три из которых — на проспекте Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Светофоры будут отключены 25 сентября с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 часов на пересечении проспекта Победы и улиц Чайковского, Тепличной и Косарева. С 10:00 до 16:00 часов не будет работать светофор на пересечении улиц Танкистов и Салютной», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Помимо этого, 24 сентября, с 9:00 часов и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Новороссийской и Днепровской. Также для проведения работ на магистральных сетях водовода с 8 часов 25 сентября по 14 октября включительно вводится ограничение движения по улице Пограничной в Ленинском районе на участке от дома № 28 до дома № 34.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!