24 сентября 2024

В Челябинске в часы пик отключат светофоры на четырех крупных перекрестках

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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, светофор, пешеходный переход, миасс, улица
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках Фото:

В Челябинске 25 сентября не будут работать светофоры на четырех крупных перекрестках, три из которых — на проспекте Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Светофоры будут отключены 25 сентября с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 часов на пересечении проспекта Победы и улиц Чайковского, Тепличной и Косарева. С 10:00 до 16:00 часов не будет работать светофор на пересечении улиц Танкистов и Салютной», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, 24 сентября, с 9:00 часов и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Новороссийской и Днепровской. Также для проведения работ на магистральных сетях водовода с 8 часов 25 сентября по 14 октября включительно вводится ограничение движения по улице Пограничной в Ленинском районе на участке от дома № 28 до дома № 34.

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В Челябинске 25 сентября не будут работать светофоры на четырех крупных перекрестках, три из которых — на проспекте Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Светофоры будут отключены 25 сентября с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 часов на пересечении проспекта Победы и улиц Чайковского, Тепличной и Косарева. С 10:00 до 16:00 часов не будет работать светофор на пересечении улиц Танкистов и Салютной», — сообщили в пресс-службе мэрии. Помимо этого, 24 сентября, с 9:00 часов и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Новороссийской и Днепровской. Также для проведения работ на магистральных сетях водовода с 8 часов 25 сентября по 14 октября включительно вводится ограничение движения по улице Пограничной в Ленинском районе на участке от дома № 28 до дома № 34.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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