Прокурор Нижневартовска подал в суд на скандального экс-чиновника

Прокурор Нижневартовска Александр Еременко требует изменить в судебном порядке формулировку увольнения бывшего и.о. вице-мэра по социальной политике Александра Федоруса, ставшего фигурантом нескольких громких скандалов. Информация о подаче искового заявления размещена на сайте Нижневартовского городского суда.
«Ответчик: администрация Нижневартовска, истец: прокурор Нижневартовска А.В. Еременко в интересах РФ, ответчик: Федорус Александр Владимирович. Категория дела — иные, возникающие из трудовых правоотношений», — указано в картотеке.
Федорус успел уволиться по собственному желанию дважды. Первый раз был в январе 2024 года, когда прокурор Еременко вскрыл конфликт интересов в управлении спорта. Федорус был его начальником, а в подведомственном учреждении — дирекции спортивных сооружений — заместителем работала его родная сестра Наталья. Затем он вернулся весной, и окончательно покинул мэрию летом. Во время возвращения он стал фигурантом скандала в сфере школьного питания Нижневартовска, возглавляя совет директоров Комбината питания социальных учреждений, где проверки прокуратуры выявили завышенную стоимость закупки цен на продукты.
По данным источникам URA.RU, силовики считают, что Федорус должен быть уволен по утрате доверия. Это на время закроет ему возможность работать в органах власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!