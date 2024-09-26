Кимаковский: Украина не ожидала удара ВС РФ около Часова Яра

27 сентября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

ВСУ не ожидали штурма со стороны ВС РФ в районе Часова-Яра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украинские силы перебросили свои силы на угледарское направление, в район Часова Яра, но они не ожидали, что российские военные также начнут штурм на этом участке. Благодаря действиям ВС РФ удалось освободить село Калиновка. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «У нас активизировалось часовоярское направление, особенно севернее города. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, действия российских военных стали неожиданными для ВСУ, так как противник предполагал, что из-за передислокации их войск нападения не произойдет. По словам советника главы региона, активность украинских сил практически полностью сошла на нет на южно-донецком направлении. Активные бои за Часов Яр проходили на протяжении нескольких месяцев. В начале июля стало известно об освобождении российскими военными одного из районов города. После этого Киев начал оставлять позиции и на других территориях Часова Яра. Сам город имеет стратегическое значение, так как открывает путь к наиболее крупной агломерации в ДНР.

Украинские силы перебросили свои силы на угледарское направление, в район Часова Яра, но они не ожидали, что российские военные также начнут штурм на этом участке. Благодаря действиям ВС РФ удалось освободить село Калиновка. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «У нас активизировалось часовоярское направление, особенно севернее города. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, действия российских военных стали неожиданными для ВСУ, так как противник предполагал, что из-за передислокации их войск нападения не произойдет. По словам советника главы региона, активность украинских сил практически полностью сошла на нет на южно-донецком направлении. Активные бои за Часов Яр проходили на протяжении нескольких месяцев. В начале июля стало известно об освобождении российскими военными одного из районов города. После этого Киев начал оставлять позиции и на других территориях Часова Яра. Сам город имеет стратегическое значение, так как открывает путь к наиболее крупной агломерации в ДНР.