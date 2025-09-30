Российская армия сделала рывок в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Северск Малый в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Населенный пункт освобожден силами «Южной» группировки войск, сообщили в МО РФ
Населенный пункт освобожден силами «Южной» группировки войск, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Сделано это было благодаря усилиям «Южной» группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Ранее также поступала информация об успехах российских войск в ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщал о том, что ВС РФ близки к получению контроля над Новоселовкой. Данная возможность появилась после освобождения Шандриголово, рассказал эксперт. Его слова приводил телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Сделано это было благодаря усилиям «Южной» группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Ранее также поступала информация об успехах российских войск в ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщал о том, что ВС РФ близки к получению контроля над Новоселовкой. Данная возможность появилась после освобождения Шандриголово, рассказал эксперт. Его слова приводил телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...