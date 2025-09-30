Российская армия сделала рывок в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Сделано это было благодаря усилиям «Южной» группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее также поступала информация об успехах российских войск в ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщал о том, что ВС РФ близки к получению контроля над Новоселовкой. Данная возможность появилась после освобождения Шандриголово, рассказал эксперт. Его слова приводил телеканал «Царьград».
