Российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области

Российские военные продолжают расширять буферную зону в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области», — сказал Пушилин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее Пушилин рассказал, что российская группировка войск «Восток» укрепляет свои позиции в Днепропетровской области и формирует там зону безопасности. Кроме того, по словам главы ДНР, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Вооруженных сил Украины, российским подразделениям удается наносить значительный урон элитным украинским частям на Добропольском направлении, передает 360.ru.
