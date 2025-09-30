Российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам главы ДНР, в Днепропетровской области также увеличивается зона контроля
По словам главы ДНР, в Днепропетровской области также увеличивается зона контроля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают расширять буферную зону в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области», — сказал Пушилин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Пушилин рассказал, что российская группировка войск «Восток» укрепляет свои позиции в Днепропетровской области и формирует там зону безопасности. Кроме того, по словам главы ДНР, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Вооруженных сил Украины, российским подразделениям удается наносить значительный урон элитным украинским частям на Добропольском направлении, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные продолжают расширять буферную зону в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области», — сказал Пушилин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Ранее Пушилин рассказал, что российская группировка войск «Восток» укрепляет свои позиции в Днепропетровской области и формирует там зону безопасности. Кроме того, по словам главы ДНР, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Вооруженных сил Украины, российским подразделениям удается наносить значительный урон элитным украинским частям на Добропольском направлении, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...