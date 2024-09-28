Глава МИД Беларуси: модель мировой безопасности «трещит по швам»

Модель обеспечения стабильности и безопасности в мире «трещит по швам». Примером этого служит то, что целые группы стран не получают поддержки ООН. Они создают собственные механизмы решения общих проблем, такие как БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД Беларуси Максим Рыженков.
«Отдельные регионы, либо отдельные группы стран, как, например, Глобальный Юг, либо какие-то страны, объединенные своими общими интересами, не могут уже получить какого-то адекватного ответа и поддержки в организациях системы ООН и начинают заниматься самостоятельно созданием неких механизмов, которые будут помогать им решать эти вопросы», — заявил Максим Рыженков в беседе с РИА Новости. Глава белорусского МИД подчеркнул, что новые союзы, такие как БРИКС и ШОС, решают вопросы безопасности, террористической деятельности, борьбы с нелегальной миграцией, прав человека и другие, хотя в решении всех этих проблем странам должна была содействовать ООН.
Организация уже не может справиться с потоком проблем и не справляется со своей главной задачей — быть связующим звеном между интересами всех стран, рассказал Рыженков. По его словам, именно это «разваливает международный консенсус» по вопросам дальнейшего развития мира.
На Генассамблее ООН глава МИД Перу Эльмер Шиалер заявил о необходимости реформирования Совбеза организации из-за появления предвзятости и двойных стандартов, а также из-за «паралича» перед лицом «некоторых» конфликтов. После этого саммита министры иностранных дел стран Большой двадцатки подписали «Призыв к действию по реформе глобального управления». Причиной этого стало появление проблем, которые возможно решить только с помощью «многосторонних решений», пишет 360.ru.
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