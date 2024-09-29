29 сентября 2024

В Дагестане огонь охватил гостиницу «Киев»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные локализовали огонь
Пожарные локализовали огонь Фото:

Пожар произошел в гостиничном комплексе «Киев» в Хасавюрте (Дагестан). Пламя охватило верхний этаж строения, повлекший за собой пожар на общей площади 625 квадратных метров. Сообщения об этом инциденте появились в пресс-службе МЧС.

«В городе Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы. На 625 квадратах», — передали в ГУ МЧС по республике в официальном telegram-канале.

На месте ЧП работают 42 пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет, огонь получил локализацию. Об этом событии также сообщили telegram-каналы Shot и Mash, уточнив название гостиницы.

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Пожар произошел в гостиничном комплексе «Киев» в Хасавюрте (Дагестан). Пламя охватило верхний этаж строения, повлекший за собой пожар на общей площади 625 квадратных метров. Сообщения об этом инциденте появились в пресс-службе МЧС. «В городе Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы. На 625 квадратах», — передали в ГУ МЧС по республике в официальном telegram-канале. На месте ЧП работают 42 пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет, огонь получил локализацию. Об этом событии также сообщили telegram-каналы Shot и Mash, уточнив название гостиницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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