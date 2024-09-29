В Дагестане огонь охватил гостиницу «Киев»

Пожарные локализовали огонь
Пожар произошел в гостиничном комплексе «Киев» в Хасавюрте (Дагестан). Пламя охватило верхний этаж строения, повлекший за собой пожар на общей площади 625 квадратных метров. Сообщения об этом инциденте появились в пресс-службе МЧС.
«В городе Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы. На 625 квадратах», — передали в ГУ МЧС по республике в официальном telegram-канале.
На месте ЧП работают 42 пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет, огонь получил локализацию. Об этом событии также сообщили telegram-каналы Shot и Mash, уточнив название гостиницы.
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