Ynet: Израиль одобрил следующий этап операции в Ливане

Армия Израиля атакует территорию Ливана
Военно-политический кабинет Израиля одобрил новый этап боевых действий в Ливане. Об этом рассказал израильский портал Ynet.
«Кабинет политбезопасности одобрил следующий этап операции в Ливане», — сказано в публикации на сайте портала. Также заявляется, что ряд израильских министров в ходе заседания осудили Соединенные Штаты за утечки информации относительно этой операции.
ЦАХАЛ (армия Израиля) ранее объявила часть земель вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Теперь израильские ВС ведут массированный огонь из артиллерии по приграничью Ливана.
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