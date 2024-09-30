30 сентября 2024

Ynet: Израиль одобрил следующий этап операции в Ливане

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Армия Израиля атакует территорию Ливана
Армия Израиля атакует территорию Ливана Фото:

Военно-политический кабинет Израиля одобрил новый этап боевых действий в Ливане. Об этом рассказал израильский портал Ynet.

«Кабинет политбезопасности одобрил следующий этап операции в Ливане», — сказано в публикации на сайте портала. Также заявляется, что ряд израильских министров в ходе заседания осудили Соединенные Штаты за утечки информации относительно этой операции.

ЦАХАЛ (армия Израиля) ранее объявила часть земель вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Теперь израильские ВС ведут массированный огонь из артиллерии по приграничью Ливана.

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Военно-политический кабинет Израиля одобрил новый этап боевых действий в Ливане. Об этом рассказал израильский портал Ynet. «Кабинет политбезопасности одобрил следующий этап операции в Ливане», — сказано в публикации на сайте портала. Также заявляется, что ряд израильских министров в ходе заседания осудили Соединенные Штаты за утечки информации относительно этой операции. ЦАХАЛ (армия Израиля) ранее объявила часть земель вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Теперь израильские ВС ведут массированный огонь из артиллерии по приграничью Ливана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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