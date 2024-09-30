30 сентября 2024

Лучшего фельдшера выбрали на Среднем Урале

Лучшим фельдшером на Среднем Урале признана Анна Костарева из села Рудянское
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты оценивали технику оказания медпомощи
Эксперты оценивали технику оказания медпомощи Фото:

В Екатеринбурге состоялся конкурс на звание лучшего фельдшера Свердловской области, где в этом году победителем стала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Рудянское Сухоложского района Анна Костарева. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Работаю в здравоохранении 14 лет. К моему ФАПу прикреплена почти тысяча пациентов, всех знаю в лицо. Участие в конкурсе — интересный опыт, какие-то моменты перенимаешь в свою практику, вдохновляешься новыми идеями», — цитирует слова победительницы Анны Костаревой ДИП.

Финал конкурса «Славим человека труда» в здравоохранении собрал 12 фельдшеров, которые представляли 11 городов Среднего Урала. Участники продемонстрировали не только свои навыки, но и умение работать в команде. Конкурс охватил различные аспекты работы фельдшеров: от оказания первой помощи до коммуникации с пациентами. По итогам мероприятия были оглашены имена победителей, которые получили не только дипломы и памятные подарки, но и возможность представлять Свердловскую область на федеральном уровне.

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В Екатеринбурге состоялся конкурс на звание лучшего фельдшера Свердловской области, где в этом году победителем стала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Рудянское Сухоложского района Анна Костарева. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Работаю в здравоохранении 14 лет. К моему ФАПу прикреплена почти тысяча пациентов, всех знаю в лицо. Участие в конкурсе — интересный опыт, какие-то моменты перенимаешь в свою практику, вдохновляешься новыми идеями», — цитирует слова победительницы Анны Костаревой ДИП. Финал конкурса «Славим человека труда» в здравоохранении собрал 12 фельдшеров, которые представляли 11 городов Среднего Урала. Участники продемонстрировали не только свои навыки, но и умение работать в команде. Конкурс охватил различные аспекты работы фельдшеров: от оказания первой помощи до коммуникации с пациентами. По итогам мероприятия были оглашены имена победителей, которые получили не только дипломы и памятные подарки, но и возможность представлять Свердловскую область на федеральном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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