Челябинцам сообщили прогноз погоды на предстоящую зиму

Гидрометцентр: зима в Челябинской области пройдет без аномальных температур

01 октября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Зима в Челябинской области будет без аномальных температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предстоящая зима в Челябинской области ожидается без аномальных скачков температуры. Об этом в долгосрочном прогнозе на отопительный период 2024—2025 годов сообщили в Гидрометцентре России. «Вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь—март) 2024—2025 годов: средняя месячная температура воздуха по Челябинской области ожидается: в октябре на полтора градуса выше климатической нормы (норма 2-5 градусов тепла), в ноябре и декабре — около климатической нормы (4-6 градусов мороза и 11-14 градусов мороза соответственно)», — говорится в сообщении ФГБУ «Гидрометцентр России». Метеорологи уточнили, что с января по март 2025 года в Челябинской области также не ожидается погодных аномалий. Так, в январе прогнозируется 12-16 градусов мороза, в феврале 11-15 градусов мороза и в марте около 4-7 градусов ниже нуля. Синоптики отметили, что прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными данными. Ранее синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь. По данным Гидрометцентра России, в октябре среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается 5-7 градусов тепла, что на полтора градуса выше нормы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящая зима в Челябинской области ожидается без аномальных скачков температуры. Об этом в долгосрочном прогнозе на отопительный период 2024—2025 годов сообщили в Гидрометцентре России. «Вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь—март) 2024—2025 годов: средняя месячная температура воздуха по Челябинской области ожидается: в октябре на полтора градуса выше климатической нормы (норма 2-5 градусов тепла), в ноябре и декабре — около климатической нормы (4-6 градусов мороза и 11-14 градусов мороза соответственно)», — говорится в сообщении ФГБУ «Гидрометцентр России». Метеорологи уточнили, что с января по март 2025 года в Челябинской области также не ожидается погодных аномалий. Так, в январе прогнозируется 12-16 градусов мороза, в феврале 11-15 градусов мороза и в марте около 4-7 градусов ниже нуля. Синоптики отметили, что прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными данными. Ранее синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь. По данным Гидрометцентра России, в октябре среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается 5-7 градусов тепла, что на полтора градуса выше нормы.