Синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь

Температура воздуха в октябре превысит норму на полтора градуса. Об этом 1 октября сообщили в челябинском гидрометцентре.
«По данным Гидрометцентра России, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (22мм при норме 66 мм)», — сообщили в гидрометцентре.
Несмотря на относительно теплую погоду, ночью и в утренние часы 1 и 2 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°. Коме того, синоптики сообщили о том, что 1—4 октября в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале).
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