Синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь

Челябинский гидрометцентр: октябрь будет теплым и сухим

01 октября 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

В регионе будет теплее обычного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Температура воздуха в октябре превысит норму на полтора градуса. Об этом 1 октября сообщили в челябинском гидрометцентре. «По данным Гидрометцентра России, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (22мм при норме 66 мм)», — сообщили в гидрометцентре. Несмотря на относительно теплую погоду, ночью и в утренние часы 1 и 2 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°. Коме того, синоптики сообщили о том, что 1—4 октября в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Температура воздуха в октябре превысит норму на полтора градуса. Об этом 1 октября сообщили в челябинском гидрометцентре. «По данным Гидрометцентра России, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (22мм при норме 66 мм)», — сообщили в гидрометцентре. Несмотря на относительно теплую погоду, ночью и в утренние часы 1 и 2 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°. Коме того, синоптики сообщили о том, что 1—4 октября в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале).