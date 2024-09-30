30 сентября 2024

Синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь

Челябинский гидрометцентр: октябрь будет теплым и сухим
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, осень, река миасс
В регионе будет теплее обычного Фото:

Температура воздуха в октябре превысит норму на полтора градуса. Об этом 1 октября сообщили в челябинском гидрометцентре.

«По данным Гидрометцентра России, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (22мм при норме 66 мм)», — сообщили в гидрометцентре.

Несмотря на относительно теплую погоду, ночью и в утренние часы 1 и 2 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°. Коме того, синоптики сообщили о том, что 1—4 октября в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале).

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Температура воздуха в октябре превысит норму на полтора градуса. Об этом 1 октября сообщили в челябинском гидрометцентре. «По данным Гидрометцентра России, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (22мм при норме 66 мм)», — сообщили в гидрометцентре. Несмотря на относительно теплую погоду, ночью и в утренние часы 1 и 2 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°. Коме того, синоптики сообщили о том, что 1—4 октября в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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