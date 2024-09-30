Жителей Югорска возмутила реклама филиала сети доставки суши и роллов, размещенная на окнах заведения в виде наклеек со слоганами. Реклама подверглась критике из-за якобы эротического подтекста, который усмотрели югорчане.
«„Удовлетвори свое желание двумя палками“ и „Твой рот давно этого ждал“» — вот такие слоганы красуются в Югорске на окнах заведения, которое осуществляет доставку суши и роллов. Противно даже это читать. Не хотелось бы, что бы дети задавались вопросом, а что значат эти слоганы», — пожаловалась URA.RU одна из местных жительниц. В редакцию также прислали фото здания, на котором размещены неоднозначные слоганы.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с филиалом доставки суши и роллов в Югорске, однако дозвониться до заведения не удалось. Агентство также направило запрос в сеть доставки. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало о рекламе фитнес-центра в Нижневартовске, которую также раскритиковали местные жители за эротический подтекст. Рекламный видеоролик транслировали на экране торгового центра «ЮграМолл». На нем показывали крупным планом людей, занимающихся спортом.
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