30 сентября 2024

«Удовлетвори свое желание»: жителей ХМАО возмутила реклама суши-бара из-за эротического подтекста. Фото

Жители Югорска раскритиковали суши-бар за слоганы с эротическим подтекстом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчан возмутили неоднозначные слоганы сети доставки суши и роллов
Югорчан возмутили неоднозначные слоганы сети доставки суши и роллов Фото:

Жителей Югорска возмутила реклама филиала сети доставки суши и роллов, размещенная на окнах заведения в виде наклеек со слоганами. Реклама подверглась критике из-за якобы эротического подтекста, который усмотрели югорчане.

«„Удовлетвори свое желание двумя палками“ и „Твой рот давно этого ждал“» — вот такие слоганы красуются в Югорске на окнах заведения, которое осуществляет доставку суши и роллов. Противно даже это читать. Не хотелось бы, что бы дети задавались вопросом, а что значат эти слоганы», — пожаловалась URA.RU одна из местных жительниц. В редакцию также прислали фото здания, на котором размещены неоднозначные слоганы.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с филиалом доставки суши и роллов в Югорске, однако дозвониться до заведения не удалось. Агентство также направило запрос в сеть доставки. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о рекламе фитнес-центра в Нижневартовске, которую также раскритиковали местные жители за эротический подтекст. Рекламный видеоролик транслировали на экране торгового центра «ЮграМолл». На нем показывали крупным планом людей, занимающихся спортом.

Югорчан возмутили неоднозначные слоганы сети доставки суши и роллов
Югорчан возмутили неоднозначные слоганы сети доставки суши и роллов
Фото:

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Жителей Югорска возмутила реклама филиала сети доставки суши и роллов, размещенная на окнах заведения в виде наклеек со слоганами. Реклама подверглась критике из-за якобы эротического подтекста, который усмотрели югорчане. «„Удовлетвори свое желание двумя палками“ и „Твой рот давно этого ждал“» — вот такие слоганы красуются в Югорске на окнах заведения, которое осуществляет доставку суши и роллов. Противно даже это читать. Не хотелось бы, что бы дети задавались вопросом, а что значат эти слоганы», — пожаловалась URA.RU одна из местных жительниц. В редакцию также прислали фото здания, на котором размещены неоднозначные слоганы. Корреспондент URA.RU попытался связаться с филиалом доставки суши и роллов в Югорске, однако дозвониться до заведения не удалось. Агентство также направило запрос в сеть доставки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о рекламе фитнес-центра в Нижневартовске, которую также раскритиковали местные жители за эротический подтекст. Рекламный видеоролик транслировали на экране торгового центра «ЮграМолл». На нем показывали крупным планом людей, занимающихся спортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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