На ЗАЭС отключилась Высоковольтная линия «Ферросплавная-1»

Станция лишилась электричества с «Ферросплавной-1»
На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции.
«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная -1“», — сообщает
Там отметили, что радиационный фон не превышает норму. Угроз безопасности нет. Что стало причиной отключения — неизвестно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.