На ЗАЭС отключилась Высоковольтная линия «Ферросплавная-1»

01 октября 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Станция лишилась электричества с «Ферросплавной-1» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. «На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная -1“», — сообщает telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Там отметили, что радиационный фон не превышает норму. Угроз безопасности нет. Что стало причиной отключения — неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. «На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная -1“», — сообщает telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Там отметили, что радиационный фон не превышает норму. Угроз безопасности нет. Что стало причиной отключения — неизвестно.