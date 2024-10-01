На ЗАЭС отключилась Высоковольтная линия «Ферросплавная-1»

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Станция лишилась электричества с «Ферросплавной-1» Фото:

На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции.

«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная -1“», — сообщает telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

Там отметили, что радиационный фон не превышает норму. Угроз безопасности нет. Что стало причиной отключения — неизвестно.

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На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. «На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная -1“», — сообщает telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Там отметили, что радиационный фон не превышает норму. Угроз безопасности нет. Что стало причиной отключения — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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