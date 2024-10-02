В Нижневартовске водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил двух несовершеннолетних на регулируемом пешеходном переходе. По информации пресс-службы ГИБДД по ХМАО, дети находятся в больнице с травмами.
«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем „Форд Фокус“, по предварительным данным, при включении разрешающего сигнала светофора, не дал возможность закончить переход по регулируемому пешеходному переходу несовершеннолетним пешеходам, которые пересекали проезжую часть, и допустил на них наезд. В результате ДТП пешеходы получили травмы», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Дети, брат и сестра, направлялись в школу. Пострадавший девочке семь лет, мальчик — 2011 года рождения.
Автор видео: telegram-канал «N1• Первый Нижневартовский»
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