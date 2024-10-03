Политика Власть Глава челябинского поселка, отдавший подряды родственникам, ушел в отставку 03 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 + Петр Ченый покинул кресло главы поселка после претензий прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава поселка Тюлюк в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Петр Черный, отдававший подряды родственникам, ушел в отставку. Об этом он заявил URA.RU. Этого же добивалась прокуратура, однако поселковые депутаты отказывались уволить руководителя. «Написал заявление и ушел в отставку. О причинах распространяться не буду», — заявил URA.RU Черный. По данным источника информагентства, об отставке руководитель объявил в ходе совещания в администрации района в понедельник. Пресс-служба органа власти в соцсетях указала, что полномочия главы временно возложены на Анатолия Игнатова. Он избран одним из депутатов Тюлюка. В июле прокуратура района обратилась в суд с требованиями об отставке главы. Месяцем ранее надзорный орган вышел с представлением на депутатов поселения, но те увольнять Черного отказались. Претензии к политику появились после проверки Контрольно-счетной палаты района. В 2021 году Черный заключил серию контрактов, сторонами которых были компания супруги Натальи и пасынок Антон Шиляев. Надзорный орган усмотрел в этом конфликт интересов. При подготовке материала URA.RU обратилось за разъяснениями в пресс-службу администрации района. К моменту публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава поселка Тюлюк в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Петр Черный, отдававший подряды родственникам, ушел в отставку. Об этом он заявил URA.RU. Этого же добивалась прокуратура, однако поселковые депутаты отказывались уволить руководителя. «Написал заявление и ушел в отставку. О причинах распространяться не буду», — заявил URA.RU Черный. По данным источника информагентства, об отставке руководитель объявил в ходе совещания в администрации района в понедельник. Пресс-служба органа власти в соцсетях указала, что полномочия главы временно возложены на Анатолия Игнатова. Он избран одним из депутатов Тюлюка. В июле прокуратура района обратилась в суд с требованиями об отставке главы. Месяцем ранее надзорный орган вышел с представлением на депутатов поселения, но те увольнять Черного отказались. Претензии к политику появились после проверки Контрольно-счетной палаты района. В 2021 году Черный заключил серию контрактов, сторонами которых были компания супруги Натальи и пасынок Антон Шиляев. Надзорный орган усмотрел в этом конфликт интересов. При подготовке материала URA.RU обратилось за разъяснениями в пресс-службу администрации района. К моменту публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям