Глава челябинского поселка, отдавший подряды родственникам, ушел в отставку

Глава поселка Тюлюк в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Петр Черный, отдававший подряды родственникам, ушел в отставку. Об этом он заявил URA.RU. Этого же добивалась прокуратура, однако поселковые депутаты отказывались уволить руководителя.
«Написал заявление и ушел в отставку. О причинах распространяться не буду», — заявил URA.RU Черный.
По данным источника информагентства, об отставке руководитель объявил в ходе совещания в администрации района в понедельник. Пресс-служба органа власти в соцсетях указала, что полномочия главы временно возложены на Анатолия Игнатова. Он избран одним из депутатов Тюлюка.
В июле прокуратура района обратилась в суд с требованиями об отставке главы. Месяцем ранее надзорный орган вышел с представлением на депутатов поселения, но те увольнять Черного отказались.
Претензии к политику появились после проверки Контрольно-счетной палаты района. В 2021 году Черный заключил серию контрактов, сторонами которых были компания супруги Натальи и пасынок Антон Шиляев. Надзорный орган усмотрел в этом конфликт интересов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за разъяснениями в пресс-службу администрации района. К моменту публикации ответ не поступил.
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