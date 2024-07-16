Главу челябинского села Тюлюк Петра Черного отправляют в отставку через суд

16 июля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Прокурор направил иск в суд о досрочном прекращении полномочий главы Тюлюка Петра Черного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура через суд пытается досрочно лишить полномочий главу села Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области Петра Черного, в действиях которого усмотрели конфликт интересов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В мае в адрес совета депутатов Тюлюкского сельского поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Но по результатам рассмотрения представления в удовлетворении отказано. В связи с этим городским прокурором направлено в Катав-Ивановский горсуд исковое заявление с требованиями о досрочном прекращении полномочий главы поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Нарушения в работе главы были выявлены в ходе проверки Контроль-счетной палаты района. Аудиторы выявили, что в марте 2021 года Черный подписал контракт с фирмой «Велес» на поставку автомобильных запчастей. При этом учредителем фирмы является его супруга Наталья. В том же году глава подписал сразу несколько договоров с фирмой своего пасынка Антона Ширяева. После вскрывшихся фактов прокуратура внесла представление о досрочном прекращении полномочий главы. Но депутаты решили оставить Черного на посту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура через суд пытается досрочно лишить полномочий главу села Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области Петра Черного, в действиях которого усмотрели конфликт интересов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В мае в адрес совета депутатов Тюлюкского сельского поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Но по результатам рассмотрения представления в удовлетворении отказано. В связи с этим городским прокурором направлено в Катав-Ивановский горсуд исковое заявление с требованиями о досрочном прекращении полномочий главы поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Нарушения в работе главы были выявлены в ходе проверки Контроль-счетной палаты района. Аудиторы выявили, что в марте 2021 года Черный подписал контракт с фирмой «Велес» на поставку автомобильных запчастей. При этом учредителем фирмы является его супруга Наталья. В том же году глава подписал сразу несколько договоров с фирмой своего пасынка Антона Ширяева. После вскрывшихся фактов прокуратура внесла представление о досрочном прекращении полномочий главы. Но депутаты решили оставить Черного на посту.