Главу челябинского села Тюлюк Петра Черного отправляют в отставку через суд

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокурор направил иск в суд о досрочном прекращении полномочий главы Тюлюка Петра Черного Фото:

Прокуратура через суд пытается досрочно лишить полномочий главу села Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области Петра Черного, в действиях которого усмотрели конфликт интересов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«В мае в адрес совета депутатов Тюлюкского сельского поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Но по результатам рассмотрения представления в удовлетворении отказано. В связи с этим городским прокурором направлено в Катав-Ивановский горсуд исковое заявление с требованиями о досрочном прекращении полномочий главы поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Нарушения в работе главы были выявлены в ходе проверки Контроль-счетной палаты района. Аудиторы выявили, что в марте 2021 года Черный подписал контракт с фирмой «Велес» на поставку автомобильных запчастей. При этом учредителем фирмы является его супруга Наталья. В том же году глава подписал сразу несколько договоров с фирмой своего пасынка Антона Ширяева.

После вскрывшихся фактов прокуратура внесла представление о досрочном прекращении полномочий главы. Но депутаты решили оставить Черного на посту.

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Прокуратура через суд пытается досрочно лишить полномочий главу села Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области Петра Черного, в действиях которого усмотрели конфликт интересов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В мае в адрес совета депутатов Тюлюкского сельского поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Но по результатам рассмотрения представления в удовлетворении отказано. В связи с этим городским прокурором направлено в Катав-Ивановский горсуд исковое заявление с требованиями о досрочном прекращении полномочий главы поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Нарушения в работе главы были выявлены в ходе проверки Контроль-счетной палаты района. Аудиторы выявили, что в марте 2021 года Черный подписал контракт с фирмой «Велес» на поставку автомобильных запчастей. При этом учредителем фирмы является его супруга Наталья. В том же году глава подписал сразу несколько договоров с фирмой своего пасынка Антона Ширяева. После вскрывшихся фактов прокуратура внесла представление о досрочном прекращении полномочий главы. Но депутаты решили оставить Черного на посту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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