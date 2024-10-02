В Сургуте банда студентов вымогала деньги со сверстников

В Сургуте (ХМАО) банда студентов политехнического колледжа вымогала деньги и автомобиль со сверстников. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.
«У студента пытались изъять сумму в размере 160 000 рублей, а также купленную машину», — сообщается в telegram-канале «Русской общины». К инциденту подключились общественники, которые вступились за пострадавших парней.
Конфликтом между студентами заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил главе окружного ведомства Михаилу Мокшину провести проверку, инцидент находится на контроле в центральном аппарате СК. Проводится проверка статьям УК РФ 163 (требование передачи чужого имущества) и 330 (самоуправство).
По информации инсайдера URA.RU, конфликт произошел в политехническом колледже. Агентство направило запрос в учреждение, на момент публикации ответ не поступил.
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