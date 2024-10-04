Глава Роспотребнадзора раскрыла риски для россиян из-за вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора Попова: распространения вируса Марбург в РФ не произойдет

04 октября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В Руанде вспышка вируса Марбург Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Россию возможен завоз вируса Марбург, но его распространения в стране точно не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новость по теме Россиян предупредили о ввозе в страну смертельного вируса Марбург: чем опасен, симптомы «Завоз безусловно всегда может (произойти) любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но распространения в РФ гарантировано не произойдет. Вот это я вам могу обещать», — передает слова Поповой «Интерфакс». Также по данным Роспотребнадзора, в Руанде были случаи заражения лихорадкой Марбург. Имели место и летальные исходы. Более 70% были работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали. Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения лихорадки Марбург в России. Он рассказал, что вакцины от этого вируса на данный момент нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию возможен завоз вируса Марбург, но его распространения в стране точно не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Завоз безусловно всегда может (произойти) любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но распространения в РФ гарантировано не произойдет. Вот это я вам могу обещать», — передает слова Поповой «Интерфакс». Также по данным Роспотребнадзора, в Руанде были случаи заражения лихорадкой Марбург. Имели место и летальные исходы. Более 70% были работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали. Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения лихорадки Марбург в России. Он рассказал, что вакцины от этого вируса на данный момент нет.