Глава Роспотребнадзора раскрыла риски для россиян из-за вируса Марбург

В Россию возможен завоз вируса Марбург, но его распространения в стране точно не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Завоз безусловно всегда может (произойти) любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но распространения в РФ гарантировано не произойдет. Вот это я вам могу обещать», — передает слова Поповой «Интерфакс». Также по данным Роспотребнадзора, в Руанде были случаи заражения лихорадкой Марбург. Имели место и летальные исходы. Более 70% были работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали.
Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения лихорадки Марбург в России. Он рассказал, что вакцины от этого вируса на данный момент нет.
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