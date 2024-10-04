Глава Роспотребнадзора раскрыла риски для россиян из-за вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора Попова: распространения вируса Марбург в РФ не произойдет
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
В Руанде вспышка вируса Марбург Фото:

В Россию возможен завоз вируса Марбург, но его распространения в стране точно не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Завоз безусловно всегда может (произойти) любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но распространения в РФ гарантировано не произойдет. Вот это я вам могу обещать», — передает слова Поповой «Интерфакс». Также по данным Роспотребнадзора, в Руанде были случаи заражения лихорадкой Марбург. Имели место и летальные исходы. Более 70% были работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения лихорадки Марбург в России. Он рассказал, что вакцины от этого вируса на данный момент нет.

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В Россию возможен завоз вируса Марбург, но его распространения в стране точно не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Завоз безусловно всегда может (произойти) любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но распространения в РФ гарантировано не произойдет. Вот это я вам могу обещать», — передает слова Поповой «Интерфакс». Также по данным Роспотребнадзора, в Руанде были случаи заражения лихорадкой Марбург. Имели место и летальные исходы. Более 70% были работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали. Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения лихорадки Марбург в России. Он рассказал, что вакцины от этого вируса на данный момент нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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