Россиян предупредили о ввозе в страну смертельного вируса Марбург: чем опасен, симптомы

Эпидемиолог Онищенко: в России не исключен завоз лихорадки Марбург

04 октября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

В России призвали готовить врачей к потенциальному распространению лихорадки Марбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Руанде зафиксировали вспышку лихорадки Марбург. В связи с этим эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения в России данного вирусного заболевания. Лихорадка опасна тем, что имеет смертельные симптомы. Она негативно влияет на нервную систему, печень, желудок — организм в целом. При этом лекарства он данного заболевания на сегодня не существует. URA.RU сообщает, что известно о лихорадке Марбург в настоящий момент. Новая вспышка Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о новой эпидемии вируса Марбург после регистрации первых случаев в Руанде. По состоянию на 26 сентября было зарегистрировано 26 случаев заболевания и 8 летальных исходов. Большинство зараженных — медицинский персонал Кигали. ВОЗ отслеживает около 300 контактировавших с инфицированными, включая одного человека, покинувшего страну. Риск распространения по миру ВОЗ подтвердила, что случаи вспышки вируса Марбург были зафиксированы исключительно на африканском континенте. Первый случай обнаружили в январе 2023 года, и с тех пор было зарегистрировано девять летальных исходов с подтвержденным диагнозом, а еще у двадцати человек возникло подозрение на наличие вируса. Риск, связанный с текущей вспышкой вируса Марбург, оценивается ВОЗ как очень высокий на уровне отдельных стран, умеренный на региональном уровне. Тем не менее в настоящий момент он низкий на международном уровне. Сообщалось о вирусе в 2023 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2023 году настоятельно рекомендовал избегать поездок в страны, где были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Марбург, включая Танзанию и Экваториальную Гвинею. Аналогичные предупреждения были сделаны властями ОАЭ и Саудовской Аравии, которые советуют отложить поездки в указанные государства без крайней необходимости и призывают тех, кто уже находится там, соблюдать меры предосторожности. Роспотребнадзор следит за ситуацией Новость по теме Россиян предупредили о завозе нового смертельного вируса в страну Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург в Руанде. Ведомство разработало диагностическую тест-систему для предотвращения распространения инфекции в России, отмечали в пресс-службе. На границе РФ действует система «Периметр», которая позволяет специалистам Роспотребнадзора идентифицировать граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая тех, кто прибывает из стран с опасной эпидемиологической обстановкой. Вероятность распространения в РФ Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения в России лихорадки Марбург. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо брать на контроль и начать подготовку профилактических мероприятий. Это нужно сделать до тех пор, пока болезнь не попала на территорию РФ. Что известно о вирусе Марбург Как передается, симптомы Марбург — это опасный вирус, родственник Эболы, относящийся к филовирусам. Впервые он был обнаружен в 1967 году. Естественными носителями являются летучие собаки, они же — ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека. Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего. Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка; боль в горле; сыпь; боль в животе; кровь из носа и глаз. Период между заражением и появлением первых признаков заболевания, вызванного вирусом Марбург, может колебаться от 2 до 21 дня. Специалисты ВОЗ описывают течение болезни как внезапное, с начальными симптомами в виде высокой температуры, острой головной боли и общего ухудшения состояния. К третьему дню часто присоединяются диарея, боли в животе, тошнота и рвота. В тяжелых случаях заболевание может приводить к различным кровотечениям и, в конечном итоге, к летальному исходу. Это происходит спустя примерно восемь дней после начала заболевания. Есть ли лекарство Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Смертность при заболевании составляет примерно 90%. На данный момент ВОЗ не одобрила никаких вакцин против Марбурга, доступна только симптоматическая терапия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Руанде зафиксировали вспышку лихорадки Марбург. В связи с этим эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения в России данного вирусного заболевания. Лихорадка опасна тем, что имеет смертельные симптомы. Она негативно влияет на нервную систему, печень, желудок — организм в целом. При этом лекарства он данного заболевания на сегодня не существует. URA.RU сообщает, что известно о лихорадке Марбург в настоящий момент. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о новой эпидемии вируса Марбург после регистрации первых случаев в Руанде. По состоянию на 26 сентября было зарегистрировано 26 случаев заболевания и 8 летальных исходов. Большинство зараженных — медицинский персонал Кигали. ВОЗ отслеживает около 300 контактировавших с инфицированными, включая одного человека, покинувшего страну. ВОЗ подтвердила, что случаи вспышки вируса Марбург были зафиксированы исключительно на африканском континенте. Первый случай обнаружили в январе 2023 года, и с тех пор было зарегистрировано девять летальных исходов с подтвержденным диагнозом, а еще у двадцати человек возникло подозрение на наличие вируса. Риск, связанный с текущей вспышкой вируса Марбург, оценивается ВОЗ как очень высокий на уровне отдельных стран, умеренный на региональном уровне. Тем не менее в настоящий момент он низкий на международном уровне. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2023 году настоятельно рекомендовал избегать поездок в страны, где были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Марбург, включая Танзанию и Экваториальную Гвинею. Аналогичные предупреждения были сделаны властями ОАЭ и Саудовской Аравии, которые советуют отложить поездки в указанные государства без крайней необходимости и призывают тех, кто уже находится там, соблюдать меры предосторожности. Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург в Руанде. Ведомство разработало диагностическую тест-систему для предотвращения распространения инфекции в России, отмечали в пресс-службе. На границе РФ действует система «Периметр», которая позволяет специалистам Роспотребнадзора идентифицировать граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая тех, кто прибывает из стран с опасной эпидемиологической обстановкой. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения в России лихорадки Марбург. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо брать на контроль и начать подготовку профилактических мероприятий. Это нужно сделать до тех пор, пока болезнь не попала на территорию РФ. Марбург — это опасный вирус, родственник Эболы, относящийся к филовирусам. Впервые он был обнаружен в 1967 году. Естественными носителями являются летучие собаки, они же — ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека. Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего. Период между заражением и появлением первых признаков заболевания, вызванного вирусом Марбург, может колебаться от 2 до 21 дня. Специалисты ВОЗ описывают течение болезни как внезапное, с начальными симптомами в виде высокой температуры, острой головной боли и общего ухудшения состояния. К третьему дню часто присоединяются диарея, боли в животе, тошнота и рвота. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Смертность при заболевании составляет примерно 90%. На данный момент ВОЗ не одобрила никаких вакцин против Марбурга, доступна только симптоматическая терапия.