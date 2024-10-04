В Кремле рассказали, готов ли Путин встретиться с Байденом

Владимир Путин остается открытым к контактам с западными лидерами, включая Джо Байдена (на фото)Фото: Official White House / Cameron Smith
Российский президент Владимир Путин остается открытым к переговорам с зарубежными коллегами, включая американского лидера Джо Байдена. Тем не менее в настоящий момент, никаких разговоров по поводу встречи не проводилось. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каких-либо разговоров [по поводу встречи российского и американского главы] не велось. Предпосылок нет. Хотя Путин говорил неоднократно, что он остается открытым для контактов. Решение по поездке на этот саммит (G20) не велось», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Байден заявил что не отказался бы от личной встречи с Владимиром Путиным на саммите стран «Большой двадцатки». Однако американский президент усомнился, что Россия посетит G20.
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Российский президент Владимир Путин остается открытым к переговорам с зарубежными коллегами, включая американского лидера Джо Байдена. Тем не менее в настоящий момент, никаких разговоров по поводу встречи не проводилось. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Каких-либо разговоров [по поводу встречи российского и американского главы] не велось. Предпосылок нет. Хотя Путин говорил неоднократно, что он остается открытым для контактов. Решение по поездке на этот саммит (G20) не велось», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Байден заявил что не отказался бы от личной встречи с Владимиром Путиным на саммите стран «Большой двадцатки». Однако американский президент усомнился, что Россия посетит G20.