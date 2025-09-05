Соболенко вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США (US Open), одержав победу над американкой Джессикой Пегулой. Об этом сообщается на официальном сайте WTA. Матч состоялся в Нью-Йорке и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Соболенко.
В финале US Open Арина Соболенко встретится с победительницей матча между японской теннисисткой Наоми Осакой и представительницей США Амандой Анисимовой. Финальная игра состоится 7 сентября на центральном корте Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.
Ранее на Открытом чемпионате США успешно стартовали и другие теннисистки из России и Беларуси. Анна Блинкова обыграла украинку Юлию Стародубцеву в первом раунде, а Анастасия Потапова также вышла во второй этап турнира. Финальные матчи US Open традиционно проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
