США впервые с 1992 года купили у России куриные яйца

США в июле 2025 года впервые закупили яйца домашних кур из России
США впервые за более чем тридцать лет начали импортировать куриные яйца из России. В июле 2025 года объем ввоза составил 455 тысяч долларов — такие поставки фиксируются впервые с начала 1992 года. 

«Согласно данным американской статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года», — передает РИА Новости. Таким образом, российские производители начали осваивать новые экспортные направления.

Ранее в России наблюдался дефицит куриных яиц, который удалось преодолеть благодаря мерам по увеличению производства на птицефабриках и нормализации ситуации с птичьим гриппом. В первом полугодии 2025 года производство яиц в стране превысило плановые показатели на миллиард штук, что позволило не только снизить цены внутри страны, но и начать экспортировать продукцию на новые рынки.

