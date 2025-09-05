США впервые с 1992 года купили у России куриные яйца

США впервые за более чем тридцать лет начали импортировать куриные яйца из России. В июле 2025 года объем ввоза составил 455 тысяч долларов — такие поставки фиксируются впервые с начала 1992 года.
«Согласно данным американской статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года», — передает РИА Новости. Таким образом, российские производители начали осваивать новые экспортные направления.
Ранее в России наблюдался дефицит куриных яиц, который удалось преодолеть благодаря мерам по увеличению производства на птицефабриках и нормализации ситуации с птичьим гриппом. В первом полугодии 2025 года производство яиц в стране превысило плановые показатели на миллиард штук, что позволило не только снизить цены внутри страны, но и начать экспортировать продукцию на новые рынки.
