Экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового экстренно прооперировали

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Для Мостового это уже четвертая такая операция за последние годы
Для Мостового это уже четвертая такая операция за последние годы Фото:

Экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового экстренно прооперировали из-за камней в почках. Это уже четвертая подобная операция за последние годы.

«У 56-летнего экс-игрока сборной России обнаружили камни в почках. Медики уже провели операцию, состояние стабильное», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что это уже четвертая такая операция за последние годы.

Мостовой изданию «ВсеПроСпорт» сообщил, что врачи провели операцию, и его состояние стабильное. Он проведет выходные в больнице под наблюдением, отметив, что камни в почках доставляют ему постоянные проблемы.

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Экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового экстренно прооперировали из-за камней в почках. Это уже четвертая подобная операция за последние годы. «У 56-летнего экс-игрока сборной России обнаружили камни в почках. Медики уже провели операцию, состояние стабильное», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что это уже четвертая такая операция за последние годы. Мостовой изданию «ВсеПроСпорт» сообщил, что врачи провели операцию, и его состояние стабильное. Он проведет выходные в больнице под наблюдением, отметив, что камни в почках доставляют ему постоянные проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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