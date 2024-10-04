Экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового экстренно прооперировали из-за камней в почках. Это уже четвертая подобная операция за последние годы.
«У 56-летнего экс-игрока сборной России обнаружили камни в почках. Медики уже провели операцию, состояние стабильное», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что это уже четвертая такая операция за последние годы.
Мостовой изданию «ВсеПроСпорт» сообщил, что врачи провели операцию, и его состояние стабильное. Он проведет выходные в больнице под наблюдением, отметив, что камни в почках доставляют ему постоянные проблемы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.