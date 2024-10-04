Водитель большегруза с прицепом на спуске влетел в здание в Челябинской области. Фото, видео

05 октября 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области на спуске грузовик с полуприцепом влетел в здание, водитель погиб. Страшное ДТП произошло 5 октября днем в городе Юрюзань, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Сегодня в 14:00 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом „Тонар“, на спуске не справился с управлением и врезался в здание. Водитель скончался на месте происшествия», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Информация об этом размещена в telegram-канале ведомства. Полиция и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств случившегося. Большегруз с прицепом въехал в здание Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на спуске грузовик с полуприцепом влетел в здание, водитель погиб. Страшное ДТП произошло 5 октября днем в городе Юрюзань, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Сегодня в 14:00 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом „Тонар“, на спуске не справился с управлением и врезался в здание. Водитель скончался на месте происшествия», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Информация об этом размещена в telegram-канале ведомства. Полиция и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств случившегося.