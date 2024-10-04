04 октября 2024

Водитель большегруза с прицепом на спуске влетел в здание в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на спуске грузовик с полуприцепом влетел в здание, водитель погиб. Страшное ДТП произошло 5 октября днем в городе Юрюзань, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Сегодня в 14:00 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом „Тонар“, на спуске не справился с управлением и врезался в здание. Водитель скончался на месте происшествия», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Информация об этом размещена в telegram-канале ведомства. Полиция и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Большегруз с прицепом въехал в здание
Большегруз с прицепом въехал в здание

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В Челябинской области на спуске грузовик с полуприцепом влетел в здание, водитель погиб. Страшное ДТП произошло 5 октября днем в городе Юрюзань, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Сегодня в 14:00 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом „Тонар“, на спуске не справился с управлением и врезался в здание. Водитель скончался на месте происшествия», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Информация об этом размещена в telegram-канале ведомства. Полиция и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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