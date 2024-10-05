05 октября 2024

В Магнитогорске умер топ-менеджер ММК Сергей Унру. Фото

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Сергей Унру умер 6 октября Фото:

В Челябинской области 6 октября в возрасте 56 лет скоропостижно скончался заместитель генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбината» (ММК) по производству Сергей Унру. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«6 октября скоропостижно скончался Сергей Яковлевич Унру. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральный директор компании Павел Шиляев, члены совета директоров скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родственникам и близким», — сообщает пресс-служба предприятия в telegram-канале.

Унру — коренной магнитогорец. Его трудовая биография связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом, где в 1988 году он начал работать в сортовом цехе.

Трудовые заслуги Унру отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. Указ о награждении Унру медалью ордена 22 июня 2024 года подписал лично президент России Владимир Путин.

В июне Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Сергея Унру
В июне Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Сергея Унру

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В Челябинской области 6 октября в возрасте 56 лет скоропостижно скончался заместитель генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбината» (ММК) по производству Сергей Унру. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «6 октября скоропостижно скончался Сергей Яковлевич Унру. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральный директор компании Павел Шиляев, члены совета директоров скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родственникам и близким», — сообщает пресс-служба предприятия в telegram-канале. Унру — коренной магнитогорец. Его трудовая биография связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом, где в 1988 году он начал работать в сортовом цехе. Трудовые заслуги Унру отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. Указ о награждении Унру медалью ордена 22 июня 2024 года подписал лично президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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