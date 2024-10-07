Полпред Жога приехал в госпиталь Минобороны к раненым бойцам СВО. Фото, видео

07 октября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Артем Жога пообщался с военнослужащими Фото: пресс-служба полпредства Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога встретился с военнослужащими, которые получили ранения на СВО. Общение прошло в военном госпитале в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе полпредства. «Здесь, в глубоком тылу, лечение и восстановление проходят сотни бойцов СВО. Мы зашли в хирургический корпус. Большая часть ранений — это осколки при падении дронов. Полпредство продолжит активно помогать госпиталю в решении бытовых и организационных моментов», — сказал Жога и пожелал военным скорейшего выздоровления. Артем Жога стал полпредом 2 октября. До 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР. Начальник госпиталя Сергей Яшин (слева) провел Артему Жоге экскурсию по госпиталю Фото: пресс-служба полпредства Фото: пресс-служба полпредства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога встретился с военнослужащими, которые получили ранения на СВО. Общение прошло в военном госпитале в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе полпредства. «Здесь, в глубоком тылу, лечение и восстановление проходят сотни бойцов СВО. Мы зашли в хирургический корпус. Большая часть ранений — это осколки при падении дронов. Полпредство продолжит активно помогать госпиталю в решении бытовых и организационных моментов», — сказал Жога и пожелал военным скорейшего выздоровления. Артем Жога стал полпредом 2 октября. До 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР.