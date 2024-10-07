Полпред Жога приехал в госпиталь Минобороны к раненым бойцам СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога пообщался с военнослужащими
Артем Жога пообщался с военнослужащими Фото:

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога встретился с военнослужащими, которые получили ранения на СВО. Общение прошло в военном госпитале в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Здесь, в глубоком тылу, лечение и восстановление проходят сотни бойцов СВО. Мы зашли в хирургический корпус. Большая часть ранений — это осколки при падении дронов. Полпредство продолжит активно помогать госпиталю в решении бытовых и организационных моментов», — сказал Жога и пожелал военным скорейшего выздоровления.

Артем Жога стал полпредом 2 октября. До 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР.

Начальник госпиталя Сергей Яшин (слева) провел Артему Жоге экскурсию по госпиталю
Начальник госпиталя Сергей Яшин (слева) провел Артему Жоге экскурсию по госпиталю
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога встретился с военнослужащими, которые получили ранения на СВО. Общение прошло в военном госпитале в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе полпредства. «Здесь, в глубоком тылу, лечение и восстановление проходят сотни бойцов СВО. Мы зашли в хирургический корпус. Большая часть ранений — это осколки при падении дронов. Полпредство продолжит активно помогать госпиталю в решении бытовых и организационных моментов», — сказал Жога и пожелал военным скорейшего выздоровления. Артем Жога стал полпредом 2 октября. До 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...