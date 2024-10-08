08 октября 2024

В центре Перми мужчина пытался увести ребенка с детской площадки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный пытался увести девочку за собой
Неизвестный пытался увести девочку за собой Фото:

С детской площадки у дома на улице Чернышевского, 15в в Перми неизвестный мужчина пытался увести ребенка. Незнакомца засняли камеры видеонаблюдения.

«Неизвестный пожилой мужчина проник через щель в ограде на территорию дома по Чернышевского 15В, а после этого попытался увести с собой маленькую девочку. Все это зафиксировали камеры наружного наблюдения», — пишет 59.ru со ссылкой на местную жительницу.

На кадрах видно, что мужчина проник на площадку через дыру в заборе. Он подошел к ребенку и не отходил от него. Затем к незнакомцу походит девочка. Мужчина берет ее за руку и пытается увести. Но девочка вырывается и возвращается к горке. Незнакомец идет за ней. URA.RU направило запрос в пресс-службе УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

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С детской площадки у дома на улице Чернышевского, 15в в Перми неизвестный мужчина пытался увести ребенка. Незнакомца засняли камеры видеонаблюдения. «Неизвестный пожилой мужчина проник через щель в ограде на территорию дома по Чернышевского 15В, а после этого попытался увести с собой маленькую девочку. Все это зафиксировали камеры наружного наблюдения», — пишет 59.ru со ссылкой на местную жительницу. На кадрах видно, что мужчина проник на площадку через дыру в заборе. Он подошел к ребенку и не отходил от него. Затем к незнакомцу походит девочка. Мужчина берет ее за руку и пытается увести. Но девочка вырывается и возвращается к горке. Незнакомец идет за ней. URA.RU направило запрос в пресс-службе УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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