Тюменская топ-чиновница заявила об уходе с поста на фоне слухов о назначении в ХМАО

Заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова покидает пост ради новой работы. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«С 10 октября Огородникова завершает свою карьеру в Департаменте АПК в связи с переходом на новую работу. В последний рабочий день ей вручили Благодарственное письмо Правительства Тюменской области», — говорится в сообщении.
Известно, что в департаменте Огородникова работала с ноября 2014 года. В ее ведении находились вопросы реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса».
О новом месте работы Огородниковой в сообщении инфоцентра не сообщается. Ранее URA.RU сообщало о том, что ей прочат пост в новом правительстве ХМАО, состав которого губернатор Кухарук озвучит в понедельник, 14 октября.
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