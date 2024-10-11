Подразделения Вооруженных сил Украины покинули позиции на окраине Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Военнослужащие ВСУ ушли с позиций на западной окраине Часова Яра», — передает заявление ТАСС. Отмечается, что благодаря определенным ландшафтным и архитектурным особенностям, взятие этих позиций создает благоприятные условия для последующего наступления российских войск.
Ранее Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о переброске украинских вооруженных сил на угледарское направление, в частности в район Часова Яра. В то же время российские военные начали наступление на этом же участке, что противник не предвидел. Благодаря операциям российской армии удалось освободить село Калиновка. Кимаковский отметил, что действия ВС РФ стали неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали, что из-за перемещения их сил атака не последует
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Подразделения Вооруженных сил Украины покинули позиции на окраине Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых структурах. «Военнослужащие ВСУ ушли с позиций на западной окраине Часова Яра», — передает заявление ТАСС. Отмечается, что благодаря определенным ландшафтным и архитектурным особенностям, взятие этих позиций создает благоприятные условия для последующего наступления российских войск. Ранее Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о переброске украинских вооруженных сил на угледарское направление, в частности в район Часова Яра. В то же время российские военные начали наступление на этом же участке, что противник не предвидел. Благодаря операциям российской армии удалось освободить село Калиновка. Кимаковский отметил, что действия ВС РФ стали неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали, что из-за перемещения их сил атака не последует