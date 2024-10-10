Строители моста через Обь в Сургуте отбились от иска красноярских дорожников

Компания «Мостострой-11» из Сургута, которая строит второй мост через Обь, успешно защитилась в арбитражном суде от иска краевого Управления автомобильных дорог Красноярского края (КрУДор). Управление требовало взыскать штраф в размере почти 54 млн рублей. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на официальном сайте.
«Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи рассмотрел исковое заявление краевого государственного казённого учреждения „Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю“ к АО „Мостострой-11“ о взыскании штрафа за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту в размере 53 963 442,69 руб. Суд решил отказать в удовлетворении исковых требований», — указано в решении суда, которое есть в распоряжении URA.RU.
Суд не нашел оснований для привлечения «Мостострой-11» к ответственности. Теперь Управление автодорог Красноярского края имеет право подать апелляцию в течение месяца.
Агентство направило запросы в КрУДор и «Мостострой-11». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник компании «Мостострой-11»» на рабочем автомобиле попал в ДТП с поездом. В аварии погиб пассажир машины, за что компания, а также РЖД, заплатят родственнице погибшего 1 000 000 рублей.
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