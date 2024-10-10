10 октября 2024

В Сургутском районе ХМАО запустили долгожданную котельную. Фото

В Сургутском районе ХМАО запустили котельную за 700 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая котельная появилась в поселке Солнечный Сургутского района (Архивное фото)
Новая котельная появилась в поселке Солнечный Сургутского района (Архивное фото) Фото:

В поселке Солнечный (Сургутский район ХМАО) запустили новую котельную за 700 миллионов рублей. Долгожданная котельная заменит собой две старых, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Возведение высокотехнологичной блочно-модульной котельной стоило более 700 млн рублей. Объект долгожданный, у поселения была необходимость в модернизации коммунального хозяйства. Новая котельная мощностью 49,5 МВт заменит две устаревшие», — рассказал Трубецкой в своем telegram-канале.

Он также упомянул, что в Сургутском районе обновят котельное оборудование в Барсово и Белом Яре. Надежность системы требуется повысить из-за планов на строительство 380 тысяч квадратных метров жилья в этих поселениях.

На новую котельную потратили более 700 миллионов рублей
На новую котельную потратили более 700 миллионов рублей
Фото:

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В поселке Солнечный (Сургутский район ХМАО) запустили новую котельную за 700 миллионов рублей. Долгожданная котельная заменит собой две старых, сообщил глава района Андрей Трубецкой. «Возведение высокотехнологичной блочно-модульной котельной стоило более 700 млн рублей. Объект долгожданный, у поселения была необходимость в модернизации коммунального хозяйства. Новая котельная мощностью 49,5 МВт заменит две устаревшие», — рассказал Трубецкой в своем telegram-канале. Он также упомянул, что в Сургутском районе обновят котельное оборудование в Барсово и Белом Яре. Надежность системы требуется повысить из-за планов на строительство 380 тысяч квадратных метров жилья в этих поселениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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