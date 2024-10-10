В поселке Солнечный (Сургутский район ХМАО) запустили новую котельную за 700 миллионов рублей. Долгожданная котельная заменит собой две старых, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«Возведение высокотехнологичной блочно-модульной котельной стоило более 700 млн рублей. Объект долгожданный, у поселения была необходимость в модернизации коммунального хозяйства. Новая котельная мощностью 49,5 МВт заменит две устаревшие», — рассказал Трубецкой в своем telegram-канале.
Он также упомянул, что в Сургутском районе обновят котельное оборудование в Барсово и Белом Яре. Надежность системы требуется повысить из-за планов на строительство 380 тысяч квадратных метров жилья в этих поселениях.
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