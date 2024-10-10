«Сургутнефтегаз» изобрел способ добывать металл из нефти

«Сургутнефтегаз» подал заявку на патент новой технологии извлечения лития из подтоварных вод, которые образуются при добыче нефти и газа на месторождениях. Об этом сообщается в журнале «Бурение и нефть».
«Анализ научных статей позволил выбрать наиболее подходящий метод извлечения карбоната лития из пластовых вод и внести в него качественные изменения, опирающиеся на специфику исследуемых рассолов. Метод с изменениями был удачно опробован, ПАО „Сургутнефтегаз“ подана заявка на регистрацию в Роспатент полезной модели „Способ получения карбоната лития из литийсодержащих рассолов подземных, природных и попутно добываемых“, — сообщили сотрудники „СургутНИПИнефть“ (входит в структуру „Сургутнефтегаза“) в своей статье в журнале „Бурение и нефть“.
В ходе экспериментов специалисты «СургутНИПИнефть» протестировали несколько методов и выбрали наиболее эффективный. Технология позволила добиться высокого качества лития, что делает его подходящим для дальнейшего использования в промышленности.
Литий — востребованный металл, который активно используется в производстве аккумуляторов. Сейчас в России литиевые проекты также развивают «Газпром» и «Иркутская нефтяная компания». Страна обладает одной из крупнейших в мире баз литиевых ресурсов.
Ранее URA.RU писало, что арбитражный суд ХМАО передал ПАО «Сургутнефтегаз»» более 190 тысяч бесхозных акций. Общая стоимость ценных бумаг оценивается в 5 млн рублей.
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