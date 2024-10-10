10 октября 2024

Аэропорт Нижневартовска ищет авиакомпанию для возобновления перелетов в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Utair планирует возобновить рейсы из Нижневартовска в Москву весной 2025 года
Utair планирует возобновить рейсы из Нижневартовска в Москву весной 2025 года Фото:

Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) ищет авиакомпанию для возобновления прямых рейсов в Москву. Utair отменила перелеты в столицу на зимний период.

«Авиакомпания Utair с 28 октября отменяет перелеты по направлению Нижневартовск — Москва (аэропорт Внуково) — Нижневартовск по неизвестным для нас причинам. Аэропорт Нижневартовска активно работает над привлечением других авиакомпаний для организации полетов в этом направлении», — сообщили представители воздушной гавани в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Utair, перелеты планируют возобновить с 31 марта 2025 года. «Регулярные полеты из Нижневартовска в Москву отменены в связи со снижением загрузки самолетов в зимний сезон», — пояснили агентству.

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Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) ищет авиакомпанию для возобновления прямых рейсов в Москву. Utair отменила перелеты в столицу на зимний период. «Авиакомпания Utair с 28 октября отменяет перелеты по направлению Нижневартовск — Москва (аэропорт Внуково) — Нижневартовск по неизвестным для нас причинам. Аэропорт Нижневартовска активно работает над привлечением других авиакомпаний для организации полетов в этом направлении», — сообщили представители воздушной гавани в соцсети «ВКонтакте». Как ранее сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Utair, перелеты планируют возобновить с 31 марта 2025 года. «Регулярные полеты из Нижневартовска в Москву отменены в связи со снижением загрузки самолетов в зимний сезон», — пояснили агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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