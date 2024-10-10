Аэропорт Нижневартовска ищет авиакомпанию для возобновления перелетов в Москву

Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) ищет авиакомпанию для возобновления прямых рейсов в Москву. Utair отменила перелеты в столицу на зимний период.
«Авиакомпания Utair с 28 октября отменяет перелеты по направлению Нижневартовск — Москва (аэропорт Внуково) — Нижневартовск по неизвестным для нас причинам. Аэропорт Нижневартовска активно работает над привлечением других авиакомпаний для организации полетов в этом направлении», — сообщили представители воздушной гавани в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Utair, перелеты планируют возобновить с 31 марта 2025 года. «Регулярные полеты из Нижневартовска в Москву отменены в связи со снижением загрузки самолетов в зимний сезон», — пояснили агентству.
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