В Госдуме захотели поднять налоги для бездетных

Депутат Федоров предложил повысить подоходный налог для бездетных

08 октября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Для людей, не имеющих детей, предложили повысить ставку подоходного налога Фото: Игорь Пантин © URA.RU Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил повысить ставку подоходного налога для бездетных. Об этом он сам рассказал корреспонденту URA.RU. «Сейчас граждане платят 15 или 13 процентов, а в случае отсутствия детей, ставка будет выше», — подчеркнул Федоров в разговоре с журналистом агентства. По его словам, налог будет распространяться на всех граждан от 25 до 50 лет, не имеющих детей. Депутат также подчеркнул, что все вырученные средства пойдут на поддержку семей с детьми. Федоров также уточнил, что если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки. Поясняя этот нюанс, депутат сравнил принцип взимания налога на бездетность с выплатой алиментов. «Налог на бездетность никак не связан с медицинскими проблемами. Представьте себе, что алиментщик, вдруг по каким-то причинам, больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Так и здесь. По сути, мы предлагаем ввести „алименты“ для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют. Соответственно, они не вкладываются в развитие будущего, в том числе своего личного будущего. За них это делают другие», — подчеркнул Евгений Федоров. Депутат также рассказал URA.RU, что ставка повышенного подоходного налога сейчас обсуждается. Однако он не готов назвать даже приблизительные цифры. По его словам, порядка 30-40 тысяч рублей должны получать родители на одного ребенка в форме государственной поддержки. На сколько нужно повысить налог гражданам, чтобы сформировалась такая сумма в бюджете — это отдельный расчет, сказал Федоров. При этом он добавил, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей. Федоров считает, что вводить налог на бездетность пора, исходя из принципа справедливости. Государство постоянно наращивает расходы на поддержку семей с детьми. Эта поддержка оказывается благодаря налогам, поступающим в государственный бюджет. «Но в бюджете нет денег, которые бы пришли не от людей. Каждая копейка в бюджете из чьего-то кармана. И пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого, эту поддержку нужно оказывать», — резюмировал Федоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил повысить ставку подоходного налога для бездетных. Об этом он сам рассказал корреспонденту URA.RU. «Сейчас граждане платят 15 или 13 процентов, а в случае отсутствия детей, ставка будет выше», — подчеркнул Федоров в разговоре с журналистом агентства. По его словам, налог будет распространяться на всех граждан от 25 до 50 лет, не имеющих детей. Депутат также подчеркнул, что все вырученные средства пойдут на поддержку семей с детьми. Федоров также уточнил, что если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки. Поясняя этот нюанс, депутат сравнил принцип взимания налога на бездетность с выплатой алиментов. «Налог на бездетность никак не связан с медицинскими проблемами. Представьте себе, что алиментщик, вдруг по каким-то причинам, больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Так и здесь. По сути, мы предлагаем ввести „алименты“ для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют. Соответственно, они не вкладываются в развитие будущего, в том числе своего личного будущего. За них это делают другие», — подчеркнул Евгений Федоров. Депутат также рассказал URA.RU, что ставка повышенного подоходного налога сейчас обсуждается. Однако он не готов назвать даже приблизительные цифры. По его словам, порядка 30-40 тысяч рублей должны получать родители на одного ребенка в форме государственной поддержки. На сколько нужно повысить налог гражданам, чтобы сформировалась такая сумма в бюджете — это отдельный расчет, сказал Федоров. При этом он добавил, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей. Федоров считает, что вводить налог на бездетность пора, исходя из принципа справедливости. Государство постоянно наращивает расходы на поддержку семей с детьми. Эта поддержка оказывается благодаря налогам, поступающим в государственный бюджет. «Но в бюджете нет денег, которые бы пришли не от людей. Каждая копейка в бюджете из чьего-то кармана. И пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого, эту поддержку нужно оказывать», — резюмировал Федоров.