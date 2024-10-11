Новый полпред Жога носит на руках обереги. Фото, видео

11 октября 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Артем Жога никогда не расстается с памятными для него вещами Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога носит на руках обереги: на заседаниях чиновников они бросаются в глаза. Амулеты связаны с его службой в донецком батальоне «Спарта», где он был командиром. Ранее Жога рассказывал про один из символов — кольцо. «Это мой главный оберег — печать нашего батальона „Спарта“ с позывным на обратной стороне. Это Арсен [Павлов, позывной Моторола] много внимания нашей атрибутике уделял. Эти кольца он не дождался, 16 октября погиб. А первые 12 колец пришли перед Новым годом. И Володя — Воха (Герой России Владимир Жога, сын полпреда — URA.RU) — на Новый год эти кольца вручал. Трое владельцев кольца уже не носят: Моторола, Воха и Водяной, командир второй роты, который погиб», — рассказывал о кольце Артем Жога. Вероятно, со «Спартой» связаны и два других оберега. Один из них — плетеный с металлическими вставками — он носит на правой руке. Другой — из черных бусин с металлом — на левой, вместе с часами. Судя по многочисленным фото в разных пабликах и СМИ, он не расстается с ними в любой ситуации: ни на военной службе, ни на официальных мероприятиях и приемах. В народное ополчение Донбасса Артем Жога вступил в 2014 году. Он служил в батальоне «Спарта», которым командовал Арсен Павлов (Моторола). После гибели Павлова подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир. В 2022 году он погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Жога-старший взял командование «Спартой» на себя. Видео: telegram-канал «Донбасс решает» С оберегами Артем Жога появляется везде, в том числе и на официальных мероприятиях и встречах telegram-канал «ЖОГА» . Фото: То самое кольцо, о котором рассказывал Жога, также на правой руке браслет telegram-канал «ЖОГА» . Фото: А этот браслет он носит на левой, вместе с часами telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Обереги Жога носил задолго до своего полпредства. Не снял он их и сейчас telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога носит на руках обереги: на заседаниях чиновников они бросаются в глаза. Амулеты связаны с его службой в донецком батальоне «Спарта», где он был командиром. Ранее Жога рассказывал про один из символов — кольцо. «Это мой главный оберег — печать нашего батальона „Спарта“ с позывным на обратной стороне. Это Арсен [Павлов, позывной Моторола] много внимания нашей атрибутике уделял. Эти кольца он не дождался, 16 октября погиб. А первые 12 колец пришли перед Новым годом. И Володя — Воха (Герой России Владимир Жога, сын полпреда — URA.RU) — на Новый год эти кольца вручал. Трое владельцев кольца уже не носят: Моторола, Воха и Водяной, командир второй роты, который погиб», — рассказывал о кольце Артем Жога. Вероятно, со «Спартой» связаны и два других оберега. Один из них — плетеный с металлическими вставками — он носит на правой руке. Другой — из черных бусин с металлом — на левой, вместе с часами. Судя по многочисленным фото в разных пабликах и СМИ, он не расстается с ними в любой ситуации: ни на военной службе, ни на официальных мероприятиях и приемах. В народное ополчение Донбасса Артем Жога вступил в 2014 году. Он служил в батальоне «Спарта», которым командовал Арсен Павлов (Моторола). После гибели Павлова подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир. В 2022 году он погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Жога-старший взял командование «Спартой» на себя. Видео: telegram-канал «Донбасс решает»