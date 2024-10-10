В ХМАО цены на бензин выросли на 9% с начала года

В ХМАО средняя стоимость автомобильного бензина с января по октябрь увеличилась на 9%. Тюменьстат в своем отчете сообщил, что в январе 2024 года литр бензина в среднем стоил 57,29 рубля, а к октябрю его цена достигла 63,02 рубля.
«Аналитики Тюменьстата отмечают, что средняя стоимость автомобильного бензина за 2024 год увеличилась на 9,16%. В январе средняя цена автомобильного топлива составляла 57,29, в октябре — 63,02 рубля», — отметили аналитики, опираясь на данные статистики.
Средняя стоимость бензина АИ-92 в январе составляла 49,62 рубля, а в октябре достигла 53,48 рубля (+7,78%). Бензин АИ-95 подорожал с 53,81 рубля до 57,86 рубля (+7,53%). Цена АИ-98 выросла с 68,43 рубля до 76,76 рубля (+12,17%).
За месяц — с сентября по октябрь — сильнее всего увеличилась стоимость АИ-98 — на 3,97%. Бензин АИ-95 подорожал на 1,03%, АИ-92 — на 0,98%. Дизельное топливо подорожало с января с 71,27 рубля до 71,47 рубля (+0,28%). С сентября по октябрь цена дизеля выросла на 0,62%.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске и Сургуте зафиксированы самые низкие цены на бензин в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным Тюменьстата, стоимость автомобильного топлива в этих городах ниже средней по округу.
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