10 октября 2024

В ХМАО цены на бензин выросли на 9% с начала года

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на бензин в ХМАО выросли на 9%
Цены на бензин в ХМАО выросли на 9% Фото:

В ХМАО средняя стоимость автомобильного бензина с января по октябрь увеличилась на 9%. Тюменьстат в своем отчете сообщил, что в январе 2024 года литр бензина в среднем стоил 57,29 рубля, а к октябрю его цена достигла 63,02 рубля.

«Аналитики Тюменьстата отмечают, что средняя стоимость автомобильного бензина за 2024 год увеличилась на 9,16%. В январе средняя цена автомобильного топлива составляла 57,29, в октябре — 63,02 рубля», — отметили аналитики, опираясь на данные статистики.

Средняя стоимость бензина АИ-92 в январе составляла 49,62 рубля, а в октябре достигла 53,48 рубля (+7,78%). Бензин АИ-95 подорожал с 53,81 рубля до 57,86 рубля (+7,53%). Цена АИ-98 выросла с 68,43 рубля до 76,76 рубля (+12,17%).

За месяц — с сентября по октябрь — сильнее всего увеличилась стоимость АИ-98 — на 3,97%. Бензин АИ-95 подорожал на 1,03%, АИ-92 — на 0,98%. Дизельное топливо подорожало с января с 71,27 рубля до 71,47 рубля (+0,28%). С сентября по октябрь цена дизеля выросла на 0,62%.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске и Сургуте зафиксированы самые низкие цены на бензин в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным Тюменьстата, стоимость автомобильного топлива в этих городах ниже средней по округу.

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В ХМАО средняя стоимость автомобильного бензина с января по октябрь увеличилась на 9%. Тюменьстат в своем отчете сообщил, что в январе 2024 года литр бензина в среднем стоил 57,29 рубля, а к октябрю его цена достигла 63,02 рубля. «Аналитики Тюменьстата отмечают, что средняя стоимость автомобильного бензина за 2024 год увеличилась на 9,16%. В январе средняя цена автомобильного топлива составляла 57,29, в октябре — 63,02 рубля», — отметили аналитики, опираясь на данные статистики. Средняя стоимость бензина АИ-92 в январе составляла 49,62 рубля, а в октябре достигла 53,48 рубля (+7,78%). Бензин АИ-95 подорожал с 53,81 рубля до 57,86 рубля (+7,53%). Цена АИ-98 выросла с 68,43 рубля до 76,76 рубля (+12,17%). За месяц — с сентября по октябрь — сильнее всего увеличилась стоимость АИ-98 — на 3,97%. Бензин АИ-95 подорожал на 1,03%, АИ-92 — на 0,98%. Дизельное топливо подорожало с января с 71,27 рубля до 71,47 рубля (+0,28%). С сентября по октябрь цена дизеля выросла на 0,62%. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске и Сургуте зафиксированы самые низкие цены на бензин в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным Тюменьстата, стоимость автомобильного топлива в этих городах ниже средней по округу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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