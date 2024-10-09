Глава ключевого департамента правительства ХМАО останется в команде Кухарука после отставки

Гулина получит пост первого зама депполитики в новом составе правительства ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор депполитики ХМАО Наталья Гулина продолжит работу в правительстве округа после его обновления
Директор депполитики ХМАО Наталья Гулина продолжит работу в правительстве округа после его обновления Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Директор департамента внутренней политики ХМАО Наталья Гулина останется работать в команде губернатора Руслана Кухарука после отставки с нынешней должности. Как говорят источники URA.RU, разговор с губернатором о дальнейшей карьере у нее уже состоялся, и ей было предложено место первого заместителя директора депполитики.

«Ей предложили занять пост первого замдиректора ДВП. За время работы в правительстве Гулина зарекомендовала себя как грамотный юрист, специализирующийся именно на вопросах муниципалитетов. И она останется в новой команде директора департамента Кирилла Харитонова», — утверждает инсайдер.

Гулина в телефонном разговоре с журналистом агентства отказалась от конкретных формулировок. «Я остаюсь в команде», — уточнила чиновница.

Ранее URA.RU писало, что пост директора департамента внутренней политики ХМАО в обновленном составе правительства займет советник губернатора Кирилл Харитонов. Гулина получила должность главы ДВП накануне отставки экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой в конце мая 2024 года, перед этим покинув пост мэра Радужного.

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Директор департамента внутренней политики ХМАО Наталья Гулина останется работать в команде губернатора Руслана Кухарука после отставки с нынешней должности. Как говорят источники URA.RU, разговор с губернатором о дальнейшей карьере у нее уже состоялся, и ей было предложено место первого заместителя директора депполитики. «Ей предложили занять пост первого замдиректора ДВП. За время работы в правительстве Гулина зарекомендовала себя как грамотный юрист, специализирующийся именно на вопросах муниципалитетов. И она останется в новой команде директора департамента Кирилла Харитонова», — утверждает инсайдер. Гулина в телефонном разговоре с журналистом агентства отказалась от конкретных формулировок. «Я остаюсь в команде», — уточнила чиновница. Ранее URA.RU писало, что пост директора департамента внутренней политики ХМАО в обновленном составе правительства займет советник губернатора Кирилл Харитонов. Гулина получила должность главы ДВП накануне отставки экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой в конце мая 2024 года, перед этим покинув пост мэра Радужного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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