Над Россией сбили 10 дронов ВСУ

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Средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА в ночь на 11 октября
Средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА в ночь на 11 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 11 октября над территорией России сбиты 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Из них четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над Курской областью.

Ранее в ВСУ сообщили о тотальном дефиците БПЛА. Стало известно, что у Украины нет денег для покупки беспилотников. Глава украинской компании по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что предприятие не получает достаточное количество госконтрактов для стабильной работы.

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В ночь на 11 октября над территорией России сбиты 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Из них четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над Курской областью. Ранее в ВСУ сообщили о тотальном дефиците БПЛА. Стало известно, что у Украины нет денег для покупки беспилотников. Глава украинской компании по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что предприятие не получает достаточное количество госконтрактов для стабильной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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