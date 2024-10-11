Над Россией сбили 10 дронов ВСУ

В ночь на 11 октября над территорией России сбиты 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Из них четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над Курской областью.
Ранее в ВСУ сообщили о тотальном дефиците БПЛА. Стало известно, что у Украины нет денег для покупки беспилотников. Глава украинской компании по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что предприятие не получает достаточное количество госконтрактов для стабильной работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.