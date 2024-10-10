Вучич объяснил подписание декларации с осуждением РФ по Украине

11 октября 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Сербия также настояла на удалении из текста упоминания об «оккупации» Крыма Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Несколько пунктов декларации, которая осуждает ввод российских войск на Украину, были изменены благодаря вмешательству сербского лидера Александра Вучича. Об этом заявил он сам. «Благодаря нашему вмешательству удалось изменить несколько пунктов декларации. В частности, из первоначальной версии документа исключили пункт об оказании Украине именно военной помощи», — сообщил Вучич NSPM . По его словам, теперь речь идет о помощи Киеву в более общем смысле. Сербия также настояла на удалении из текста упоминания об «оккупации» Крыма, предпочтя формулировку о поддержке территориальной целостности Украины. Ранее Александр Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита стран Юго-Восточной Европы, посвященную украинскому конфликту. Отмечено, что итоговый документ был представлен без упоминания о необходимости введения санкций против России. Отказ Вучича от подписи под декларацией и его предложения по изменению ее содержания отражают позицию Сербии, которая традиционно выступает против автоматического принятия антироссийских мер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько пунктов декларации, которая осуждает ввод российских войск на Украину, были изменены благодаря вмешательству сербского лидера Александра Вучича. Об этом заявил он сам. «Благодаря нашему вмешательству удалось изменить несколько пунктов декларации. В частности, из первоначальной версии документа исключили пункт об оказании Украине именно военной помощи», — сообщил Вучич NSPM. По его словам, теперь речь идет о помощи Киеву в более общем смысле. Сербия также настояла на удалении из текста упоминания об «оккупации» Крыма, предпочтя формулировку о поддержке территориальной целостности Украины. Ранее Александр Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита стран Юго-Восточной Европы, посвященную украинскому конфликту. Отмечено, что итоговый документ был представлен без упоминания о необходимости введения санкций против России. Отказ Вучича от подписи под декларацией и его предложения по изменению ее содержания отражают позицию Сербии, которая традиционно выступает против автоматического принятия антироссийских мер.