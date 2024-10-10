Роспотребнадзор ХМАО дал советы по выбору мастера маникюра

Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советуют югорчанкам убедиться в наличии сертифицированных документов у мастеров маникюра. Внимание также следует обратить на отзывы работ мастера и соблюдение санитарных норм, сообщило окружное надзорное ведомство в своем telegram-канале.
«Убедитесь, что у мастера есть дипломы и сертификаты. Обратите внимание на стерилизацию инструментов и использование одноразовых материалов. Чистота рабочего места говорит о профессионализме. Изучите отзывы клиентов и фотографии работ мастера», — следует из сообщения.
Инспекторы окружного Роспотребнадзора также рекомендуют не пытаться сэкономить на услугах ногтевого сервиса. «Лучше выбрать мастера с адекватными ценами, который гарантирует высокое качество работы», — отметили в ведомстве.
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