10 октября 2024

Роспотребнадзор ХМАО дал советы по выбору мастера маникюра

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы окружного Роспотребнадзора советуют не экономить на услугах ногтевого сервиса
Инспекторы окружного Роспотребнадзора советуют не экономить на услугах ногтевого сервиса Фото:

Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советуют югорчанкам убедиться в наличии сертифицированных документов у мастеров маникюра. Внимание также следует обратить на отзывы работ мастера и соблюдение санитарных норм, сообщило окружное надзорное ведомство в своем telegram-канале.

«Убедитесь, что у мастера есть дипломы и сертификаты. Обратите внимание на стерилизацию инструментов и использование одноразовых материалов. Чистота рабочего места говорит о профессионализме. Изучите отзывы клиентов и фотографии работ мастера», — следует из сообщения.

Инспекторы окружного Роспотребнадзора также рекомендуют не пытаться сэкономить на услугах ногтевого сервиса. «Лучше выбрать мастера с адекватными ценами, который гарантирует высокое качество работы», — отметили в ведомстве.

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Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советуют югорчанкам убедиться в наличии сертифицированных документов у мастеров маникюра. Внимание также следует обратить на отзывы работ мастера и соблюдение санитарных норм, сообщило окружное надзорное ведомство в своем telegram-канале. «Убедитесь, что у мастера есть дипломы и сертификаты. Обратите внимание на стерилизацию инструментов и использование одноразовых материалов. Чистота рабочего места говорит о профессионализме. Изучите отзывы клиентов и фотографии работ мастера», — следует из сообщения. Инспекторы окружного Роспотребнадзора также рекомендуют не пытаться сэкономить на услугах ногтевого сервиса. «Лучше выбрать мастера с адекватными ценами, который гарантирует высокое качество работы», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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