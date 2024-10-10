Главному идеологу ХМАО Алексею Шипилову прочат отставку на фоне ослабления позиций в новом составе правительства. Источники URA.RU сообщают, что его полномочия будут урезаны, а сам он якобы ведет переговоры о трудоустройстве в полпредство УрФО.
«Главный идеолог ХМАО Шипилов уходит в отставку на фоне ослабления позиций в новом составе правительства. Источники „Погон“ сообщают, что его полномочия будут урезаны. Первый вице-губернатор после 14 октября потеряет контроль над ключевыми департаментами (внутренней политики и кадровой службы — первый переходит советнику губернатора Кириллу Харитонову, второй заберет новый глава аппарата Ирина Чудова). Также в его ведении больше не будет восстановления новых регионов и взаимодействия с Минобороны. Все эти события и повлияли на его решения об отставке и сейчас, по слухам, он ведет переговоры о трудоустройстве в уральское полпредство», — сообщает инсайдер.
Другой источник отмечает, что, по слухам, Шипилову удалось выстроить отношения с врио секретаря генсовета «Единой России» и бывшим уральским полпредом Владимиром Якушевым в обход губернатора ХМАО Руслана Кухарука. «Говорят, Шипилов передавал Якушеву альтернативную версию событий, происходящих в Югре. Кроме того, есть данные о том, что первый зам пытался манипулировать губернатором, грозя возможной отставкой. Но его уход только цементирует команду Кухарука», — сообщает инсайдер.
Близкие к югорскому Белому дому собеседники агентства сообщают, что в кабинете первого зама нет признаков грядущего переезда, а сам он находится на больничном. «В случае ухода Шипилова вопрос о назначении куратора внутриполитического блока придется решать оперативно», — считает информатор. новый состав правительства должны объявить в понедельник, 14 октября.
Дозвониться до Шипилова не удалось. Он не ответил на звонки и сообщения журналистов агентства. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов в новом составе лишится контроля над ключевыми департаментами внутренней политики. По некоторым данным, он также мог не сохранить статус первого зама, однако подтверждения этой информации найти не удалось.
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