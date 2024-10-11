Роспотребнадзор ХМАО зафиксировал случай заболевания редкой опасной инфекцией

Роспотребнадзор ХМАО: зафиксирован случай заболевания лептоспирозом у человека
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Лептоспироз у человека начинается с резкого повышения температуры до 40 градусо
Лептоспироз у человека начинается с резкого повышения температуры до 40 градусо Фото:

Роспотребнадзор ХМАО зафиксировал в округе случай заболевания лептоспирозом у одного человека. Острая инфекция поражает печень, почки, легкие и другие органы. Заболевание передается человеку от животных, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Это один случай. Заболевание не связано с профессиональной деятельностью. ХМАО находится в природном очаге многих инфекций и инвазий: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия, описторхоз, дифиллоботриоз, лептоспироз. Эпидемиологи выявляют все обстоятельства каждого случая, а специально уполномоченные сотрудники предприятий принимают меры по охране труда контингента, работающего в природных условиях», — прокомментировали агентству в Роспотребнадзоре ХМАО.

В природе возбудителем лептоспироза являются чаще всего грызуны, а в населенных пунктах инфекцию могут переносить сельскохозяйственные и домашние животные. У животных заболевание проходит бессимптомно, а у человека лептоспироз начинается с резкого повышения температуры до 40 градусов. Среди других симптомов — сыпь на коже, желтушность, боль в животе, тахикардия.

В окружном надзорном ведомстве отметили, что заразиться лептоспирозом можно и во время отдыха в тропических странах. «Случаи заражения лептоспирами могут быть связаны с отдыхом в странах тропического и субтропического поясов, туризмом, спортивной и любительской рыбной ловлей, виндсерфингом, рафтингом и другими видами спорта, где присутствует контакт с водой открытых пресных водоемов или заболоченных мест», — добавили в Роспотребнадзоре ХМАО.

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Роспотребнадзор ХМАО зафиксировал в округе случай заболевания лептоспирозом у одного человека. Острая инфекция поражает печень, почки, легкие и другие органы. Заболевание передается человеку от животных, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «Это один случай. Заболевание не связано с профессиональной деятельностью. ХМАО находится в природном очаге многих инфекций и инвазий: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия, описторхоз, дифиллоботриоз, лептоспироз. Эпидемиологи выявляют все обстоятельства каждого случая, а специально уполномоченные сотрудники предприятий принимают меры по охране труда контингента, работающего в природных условиях», — прокомментировали агентству в Роспотребнадзоре ХМАО. В природе возбудителем лептоспироза являются чаще всего грызуны, а в населенных пунктах инфекцию могут переносить сельскохозяйственные и домашние животные. У животных заболевание проходит бессимптомно, а у человека лептоспироз начинается с резкого повышения температуры до 40 градусов. Среди других симптомов — сыпь на коже, желтушность, боль в животе, тахикардия. В окружном надзорном ведомстве отметили, что заразиться лептоспирозом можно и во время отдыха в тропических странах. «Случаи заражения лептоспирами могут быть связаны с отдыхом в странах тропического и субтропического поясов, туризмом, спортивной и любительской рыбной ловлей, виндсерфингом, рафтингом и другими видами спорта, где присутствует контакт с водой открытых пресных водоемов или заболоченных мест», — добавили в Роспотребнадзоре ХМАО.
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