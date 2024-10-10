Мэрия Сургута договорилась о развитии сотрудничества с УФСИН ХМАО

Мэр Сургута Максим Слепов договорился с главой УФСИН России по ХМАО — Югре Владимиром Драшниковым о развитии сотрудничества. В местной ИК-11 планируют развивать промышленный сектор, а город может помочь в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание, сообщил глава Сургутской администрации Максим Слепов.
«В ИК-11 производят нужную городу продукцию и планируют развивать промышленный сектор. А осужденные там получают востребованные рабочие профессии. Город может участвовать в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.
Местная администрация уже сотрудничает с сургутской ИК-11. Вместе они производят снаряжение, одежду и окопные свечи для нужд СВО. В дальнейшем рассматривается возможность совместной работы над переработкой старых покрышек.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО заключенные начали шить худи и джоггеры. В ИК-11 в Сургуте заключенные изготавливают одежду на заказ для крупных организаций и индивидуальных предпринимателей.
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