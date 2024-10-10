10 октября 2024

Мэрия Сургута договорилась о развитии сотрудничества с УФСИН ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключенные Сургута получают востребованные профессии, а город может помочь с их трудоустройством
Заключенные Сургута получают востребованные профессии, а город может помочь с их трудоустройством Фото:

Мэр Сургута Максим Слепов договорился с главой УФСИН России по ХМАО — Югре Владимиром Драшниковым о развитии сотрудничества. В местной ИК-11 планируют развивать промышленный сектор, а город может помочь в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание, сообщил глава Сургутской администрации Максим Слепов.

«В ИК-11 производят нужную городу продукцию и планируют развивать промышленный сектор. А осужденные там получают востребованные рабочие профессии. Город может участвовать в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.

Местная администрация уже сотрудничает с сургутской ИК-11. Вместе они производят снаряжение, одежду и окопные свечи для нужд СВО. В дальнейшем рассматривается возможность совместной работы над переработкой старых покрышек.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО заключенные начали шить худи и джоггеры. В ИК-11 в Сургуте заключенные изготавливают одежду на заказ для крупных организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Сургута Максим Слепов договорился с главой УФСИН России по ХМАО — Югре Владимиром Драшниковым о развитии сотрудничества. В местной ИК-11 планируют развивать промышленный сектор, а город может помочь в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание, сообщил глава Сургутской администрации Максим Слепов. «В ИК-11 производят нужную городу продукцию и планируют развивать промышленный сектор. А осужденные там получают востребованные рабочие профессии. Город может участвовать в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание», — рассказал Слепов в своем telegram-канале. Местная администрация уже сотрудничает с сургутской ИК-11. Вместе они производят снаряжение, одежду и окопные свечи для нужд СВО. В дальнейшем рассматривается возможность совместной работы над переработкой старых покрышек. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО заключенные начали шить худи и джоггеры. В ИК-11 в Сургуте заключенные изготавливают одежду на заказ для крупных организаций и индивидуальных предпринимателей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...