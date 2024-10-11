ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных граждан

11 октября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Уровень доверия к Владимиру Путину среди россиян продолжает расти, сообщает ФОМ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину продолжает расти и сейчас составляет 78%, как показывают последние данные социологического исследования. Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, проведенного среди полутора тысяч граждан РФ. «О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (79% — без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении фонда. По результатам опроса, работу правительства положительно оценили 51% респондентов. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил одобрение от 58% участников опроса, что на 1 пункт выше предыдущих показателей. Партия «Единая Россия» заручилась поддержкой 46% опрошенных, КПРФ — 8%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия — За правду» — 4%, а «Новые люди» сохранили уровень поддержки на уровне 3%. В августе данные ВЦИОМ показали, что уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину вырос на один процентный пункт и составляет 80,8%. В исследовании отметили, что уровень одобрения деятельности главы государства увеличился на 0,2 процентного пункта и составляет 77,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину продолжает расти и сейчас составляет 78%, как показывают последние данные социологического исследования. Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, проведенного среди полутора тысяч граждан РФ. «О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (79% — без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении фонда. По результатам опроса, работу правительства положительно оценили 51% респондентов. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил одобрение от 58% участников опроса, что на 1 пункт выше предыдущих показателей. Партия «Единая Россия» заручилась поддержкой 46% опрошенных, КПРФ — 8%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия — За правду» — 4%, а «Новые люди» сохранили уровень поддержки на уровне 3%. В августе данные ВЦИОМ показали, что уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину вырос на один процентный пункт и составляет 80,8%. В исследовании отметили, что уровень одобрения деятельности главы государства увеличился на 0,2 процентного пункта и составляет 77,1%.