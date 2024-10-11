Челябинский бизнесмен устроил майнинговые фермы за счет жителей Карабаша. Фото, видео

11 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Майнинговые фермы разместились на территории городской ТЭЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Карабаша обвинили бизнесмена Киленского, что он занимается майнингом, включив расходы на свои фермы по добыче криптовалюты в тарифы на теплоснабжение целого города. После обращения к властям на объект, вычислить который удалось благодаря спутниковым снимкам, сегодня вошли силовики. Подробности — в материале URA.RU. Величина тарифов, установленных для карабашцев, давно вызывала вопросы у городских властей. А у горожан — настоящее возмущение. Но поставщик энергоресурсов ООО «Перспектива», директором которой является Владимир Киленский, всегда находила объяснение, почему не могут сделать цену ниже. Наконец, нарыв прорвался. «Уважаемый Станислав Николаевич, мне стало известно, что на территории ООО „Перспектива“ по адресу г. Карабаш ул. 1 Мая работает так называемая „майнинговая ферма“. В ходе изучения снимков со спутника я обратила внимание на фотографии, сделанные в период с 2021 по 2024 год, на которых были запечатлены два контейнера, визуально схожие с теми, которые используют для размещения оборудования майнинговых ферм» — говорилось в письме, адресованном мэру Станиславу Афанасенко. Автор письма предположил, что, учитывая, что объекты размещены на территории теплоснабжающей организации, они запитаны от тех же источников, которые включаются в тариф для населения Карабаша. Он просил провести проверку законности ферм, а также обоснованности тарифа на тепловую энергию и подогрев воды и их влияния на величину норматива потребления тепла на отопление жилых домов. Таким образом, вероятно, расходы на работу «майнинговой фермы» ложились на плечи населения города. Житель города написал письмо мэру Станиславу Афонасенко Фото: Фото читателя URA.RU © URA.RU Ознакомившись с содержанием письма, Афанасенко посоветовал автору обратиться в правоохранительные органы. Тем более, у карабашских властей также были вопросы к формированию тарифов — они значительно выше среднеобластных значений. В результате 11 октября на территорию теплоснабжающей организации, как сообщили URA.RU карабашцы, прибыли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями областного главка МВД. Работа правоохранительных органов продолжается. Майнинг потребляет огромное количество электричества, и не исключено, что за счет горожан Фото: Фото читателя URA.RU © URA.RU Гендиректор ООО «Перспектива» Владимир Киленский, заявил корреспонденту URA.RU, что не готов комментировать ситуацию. «Я пока не видел никаких документов. Что силовики делают на станции, мне также неизвестно», — сказал он. «После получения обращения на объект были направлены сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Фермы были обнаружены с помощью спутниковых снимков Фото: Фото читателя URA.RU © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Карабаша обвинили бизнесмена Киленского, что он занимается майнингом, включив расходы на свои фермы по добыче криптовалюты в тарифы на теплоснабжение целого города. После обращения к властям на объект, вычислить который удалось благодаря спутниковым снимкам, сегодня вошли силовики. Подробности — в материале URA.RU. Величина тарифов, установленных для карабашцев, давно вызывала вопросы у городских властей. А у горожан — настоящее возмущение. Но поставщик энергоресурсов ООО «Перспектива», директором которой является Владимир Киленский, всегда находила объяснение, почему не могут сделать цену ниже. Наконец, нарыв прорвался. «Уважаемый Станислав Николаевич, мне стало известно, что на территории ООО „Перспектива“ по адресу г. Карабаш ул. 1 Мая работает так называемая „майнинговая ферма“. В ходе изучения снимков со спутника я обратила внимание на фотографии, сделанные в период с 2021 по 2024 год, на которых были запечатлены два контейнера, визуально схожие с теми, которые используют для размещения оборудования майнинговых ферм» — говорилось в письме, адресованном мэру Станиславу Афанасенко. Автор письма предположил, что, учитывая, что объекты размещены на территории теплоснабжающей организации, они запитаны от тех же источников, которые включаются в тариф для населения Карабаша. Он просил провести проверку законности ферм, а также обоснованности тарифа на тепловую энергию и подогрев воды и их влияния на величину норматива потребления тепла на отопление жилых домов. Таким образом, вероятно, расходы на работу «майнинговой фермы» ложились на плечи населения города. Ознакомившись с содержанием письма, Афанасенко посоветовал автору обратиться в правоохранительные органы. Тем более, у карабашских властей также были вопросы к формированию тарифов — они значительно выше среднеобластных значений. В результате 11 октября на территорию теплоснабжающей организации, как сообщили URA.RU карабашцы, прибыли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями областного главка МВД. Работа правоохранительных органов продолжается. Гендиректор ООО «Перспектива» Владимир Киленский, заявил корреспонденту URA.RU, что не готов комментировать ситуацию. «Я пока не видел никаких документов. Что силовики делают на станции, мне также неизвестно», — сказал он. «После получения обращения на объект были направлены сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.