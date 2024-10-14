14 октября 2024

В Перми продается склад фармацевта-банкрота

© Служба новостей «URA.RU»
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Склад продается в Перми
Склад продается в Перми Фото:

На улице Богдана Хмельницкого в Перми продается складское помещение за 208 млн рублей, которое ранее принадлежало обанкротившейся сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится на сайте Сбербанка.

«Склад на улице Богдана Хмельницкого в Перми продается за 208,8 млн рублей. Площадь объекта составляет 5,8 тысяч квадратных метров», — передает «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на данные банка.

Ранее пермский фармацевт, совладелец закрывшейся сети «Аптека от склада» Годовалов был признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества.

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На улице Богдана Хмельницкого в Перми продается складское помещение за 208 млн рублей, которое ранее принадлежало обанкротившейся сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится на сайте Сбербанка. «Склад на улице Богдана Хмельницкого в Перми продается за 208,8 млн рублей. Площадь объекта составляет 5,8 тысяч квадратных метров», — передает «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на данные банка. Ранее пермский фармацевт, совладелец закрывшейся сети «Аптека от склада» Годовалов был признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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