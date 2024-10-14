В Перми продается склад фармацевта-банкрота

На улице Богдана Хмельницкого в Перми продается складское помещение за 208 млн рублей, которое ранее принадлежало обанкротившейся сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится на сайте Сбербанка.
«Склад на улице Богдана Хмельницкого в Перми продается за 208,8 млн рублей. Площадь объекта составляет 5,8 тысяч квадратных метров», — передает «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на данные банка.
Ранее пермский фармацевт, совладелец закрывшейся сети «Аптека от склада» Годовалов был признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества.
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