CNN рассекретил цели украинских беспилотников «Лютый»

Американские журналисты рассказали, что Киев запустил свой беспилотник «Лютый» для атаки вглубь России. При этом, что за цели — не уточняются. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Начинается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон „Лютый“, длиной 13 футов и размахом крыльев 23 фута, мгновенно исчезает в украинской ночи. Цель беспилотника в глубине территории России», — заявляют журналисты CNN.
Авторы сюжета, ссылаясь на украинских военных, также заявили, что Киев в целом при помощи дронов пытается атаковать железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением. Еще в мае стало известно, что Украина использует модифицированные турецкие «Байрактары» под названием «Лютый».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.