CNN рассекретил цели украинских беспилотников «Лютый»

CNN: Украина запустила дрон «Лютый» для удара вглубь РФ

16 октября 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Украина задействует дроны «Лютый» для ударов вглубь РФ, передает CNN Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle Американские журналисты рассказали, что Киев запустил свой беспилотник «Лютый» для атаки вглубь России. При этом, что за цели — не уточняются. Об этом сообщает телеканал CNN. «Начинается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон „Лютый“, длиной 13 футов и размахом крыльев 23 фута, мгновенно исчезает в украинской ночи. Цель беспилотника в глубине территории России», — заявляют журналисты CNN. Авторы сюжета, ссылаясь на украинских военных, также заявили, что Киев в целом при помощи дронов пытается атаковать железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением. Еще в мае стало известно, что Украина использует модифицированные турецкие «Байрактары» под названием «Лютый». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские журналисты рассказали, что Киев запустил свой беспилотник «Лютый» для атаки вглубь России. При этом, что за цели — не уточняются. Об этом сообщает телеканал CNN. «Начинается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон „Лютый“, длиной 13 футов и размахом крыльев 23 фута, мгновенно исчезает в украинской ночи. Цель беспилотника в глубине территории России», — заявляют журналисты CNN. Авторы сюжета, ссылаясь на украинских военных, также заявили, что Киев в целом при помощи дронов пытается атаковать железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением. Еще в мае стало известно, что Украина использует модифицированные турецкие «Байрактары» под названием «Лютый».