CNN рассекретил цели украинских беспилотников «Лютый»

CNN: Украина запустила дрон «Лютый» для удара вглубь РФ
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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу, stock, дрон
Украина задействует дроны «Лютый» для ударов вглубь РФ, передает CNN Фото:

Американские журналисты рассказали, что Киев запустил свой беспилотник «Лютый» для атаки вглубь России. При этом, что за цели — не уточняются. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Начинается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон „Лютый“, длиной 13 футов и размахом крыльев 23 фута, мгновенно исчезает в украинской ночи. Цель беспилотника в глубине территории России», — заявляют журналисты CNN.

Авторы сюжета, ссылаясь на украинских военных, также заявили, что Киев в целом при помощи дронов пытается атаковать железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением. Еще в мае стало известно, что Украина использует модифицированные турецкие «Байрактары» под названием «Лютый».

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Американские журналисты рассказали, что Киев запустил свой беспилотник «Лютый» для атаки вглубь России. При этом, что за цели — не уточняются. Об этом сообщает телеканал CNN. «Начинается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон „Лютый“, длиной 13 футов и размахом крыльев 23 фута, мгновенно исчезает в украинской ночи. Цель беспилотника в глубине территории России», — заявляют журналисты CNN. Авторы сюжета, ссылаясь на украинских военных, также заявили, что Киев в целом при помощи дронов пытается атаковать железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением. Еще в мае стало известно, что Украина использует модифицированные турецкие «Байрактары» под названием «Лютый».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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