Прокуратура ХМАО выбила почти миллион рублей для пенсионерки, упавшей в парке

Прокуратура Белоярского заставила руководство муниципальное учреждение района «Этнокультурный центр» выплатить пенсионерке компенсацию в 700 тысяч рублей за травму, полученную в парке в результате падения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокурор города в интересах пожилой женщины направил в суд исковое заявление к муниципальному учреждению о компенсации морального вреда. Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора в полном объеме, в пользу заявительницы взысканы денежные средства на сумму 700 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте.
«Этнокультурный центр» является ответственным за содержание парка «Белая горка», однако руководство своевременно не отремонтировало тротуар, на котором пенсионерка упала и сломала бедро. Долгое время югорчанка лечилась в медучреждении.
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