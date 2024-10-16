16 октября 2024

Прокуратура ХМАО выбила почти миллион рублей для пенсионерки, упавшей в парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Белоярского вступилась за пенсионерку, которая сломала бедро в парке
Прокуратура Белоярского вступилась за пенсионерку, которая сломала бедро в парке Фото:

Прокуратура Белоярского заставила руководство муниципальное учреждение района «Этнокультурный центр» выплатить пенсионерке компенсацию в 700 тысяч рублей за травму, полученную в парке в результате падения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурор города в интересах пожилой женщины направил в суд исковое заявление к муниципальному учреждению о компенсации морального вреда. Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора в полном объеме, в пользу заявительницы взысканы денежные средства на сумму 700 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте.

«Этнокультурный центр» является ответственным за содержание парка «Белая горка», однако руководство своевременно не отремонтировало тротуар, на котором пенсионерка упала и сломала бедро. Долгое время югорчанка лечилась в медучреждении.

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Прокуратура Белоярского заставила руководство муниципальное учреждение района «Этнокультурный центр» выплатить пенсионерке компенсацию в 700 тысяч рублей за травму, полученную в парке в результате падения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокурор города в интересах пожилой женщины направил в суд исковое заявление к муниципальному учреждению о компенсации морального вреда. Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора в полном объеме, в пользу заявительницы взысканы денежные средства на сумму 700 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте. «Этнокультурный центр» является ответственным за содержание парка «Белая горка», однако руководство своевременно не отремонтировало тротуар, на котором пенсионерка упала и сломала бедро. Долгое время югорчанка лечилась в медучреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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