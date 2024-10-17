Суд взыскал многомиллионный долг с «Гортранса» Екатеринбурга

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с муниципального «Гортранса» 28,4 миллиона рублей в пользу «Екатеринбургэнергосбыта». Информация об этом появилась в картотеке дел.
Согласно документам, исковое заявление поступило в арбитраж 20 сентября. Сумма исковых требований составила 28388996,79 рубля.
Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.
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