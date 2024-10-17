Суд взыскал многомиллионный долг с «Гортранса» Екатеринбурга

Суд взыскал с екатеринбургского «Гортранса» 28,4 млн рублей в пользу энергетиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕМУП Гортранс. Екатеринбург, автобус, гортранс, общественный транспорт, автобусный парк, городской транспорт, автобусное предприятие, автобусное депо, нефаз
Суд постановил взыскать долги с «Гортранса» Фото:

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с муниципального «Гортранса» 28,4 миллиона рублей в пользу «Екатеринбургэнергосбыта». Информация об этом появилась в картотеке дел.

Согласно документам, исковое заявление поступило в арбитраж 20 сентября. Сумма исковых требований составила 28388996,79 рубля.

Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Свердловской области взыскал с муниципального «Гортранса» 28,4 миллиона рублей в пользу «Екатеринбургэнергосбыта». Информация об этом появилась в картотеке дел. Согласно документам, исковое заявление поступило в арбитраж 20 сентября. Сумма исковых требований составила 28388996,79 рубля. Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...