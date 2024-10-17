Суд взыскал многомиллионный долг с «Гортранса» Екатеринбурга

Суд взыскал с екатеринбургского «Гортранса» 28,4 млн рублей в пользу энергетиков

17 октября 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать долги с «Гортранса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области взыскал с муниципального «Гортранса» 28,4 миллиона рублей в пользу «Екатеринбургэнергосбыта». Информация об этом появилась в картотеке дел. Согласно документам, исковое заявление поступило в арбитраж 20 сентября. Сумма исковых требований составила 28388996,79 рубля. Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с муниципального «Гортранса» 28,4 миллиона рублей в пользу «Екатеринбургэнергосбыта». Информация об этом появилась в картотеке дел. Согласно документам, исковое заявление поступило в арбитраж 20 сентября. Сумма исковых требований составила 28388996,79 рубля. Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.